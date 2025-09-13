Ansa II y Juanenea se enfrentan por un puesto en la semifinal del Individual
Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:25
El frontón Galarreta acoge esta tarde (16.30) un festival notable en el que habrá en juego un puesto en la semifinal del Individual, un partido de playoff del Oriamendi txapelketa y un último choque con Barrenetxea IV, finalista ya del Individual, en liza.
La tarde arrancará con el duelo de playoff entre Gurrutxaga-Apezetxea y Susperregi-Zubiri que se jugarán una plaza en semifinales del Oriamendi txapelketa donde esperan Jabalera y Eskudero.
Acto seguido llegará el plato fuerte de la jornada con el último partido correspondiente a la liguilla del Individual entre Ansa II y Juanenea por un puesto en la semifinal, a las que también opta Azpiroz. El actual campeón, que cayó lesionado el 30 de agosto en su enfrentamiento con Barrenetxea IV, ha dispuesto de una semana extra para su recuperación y tras probarse el jueves ha dado su visto bueno, aunque el usurbildarra ya ha avisado de que se verá a otro Ansa: «En la prueba que hice en la cancha me he dado cuenta de que no veremos al Ansa que golpea tan fuerte a la pelota. Me va costar darle al cien por cien de mi fuerza», comentó.
Las cuentas son claras: Juanenea jugará la semifinal solo si gana; Ansa II necesita llegar a 24 tantos y a Azpiroz le vale que el urnietarra no llegue a 24 o que gane el partido.
