Ansa II y Juanenea se enfrentan por un puesto en la semifinal del Individual

El frontón Galarreta acoge esta tarde (16.30) un festival notable en el que habrá en juego un puesto en la semifinal del Individual, un partido de playoff del Oriamendi txapelketa y un último choque con Barrenetxea IV, finalista ya del Individual, en liza.

La tarde arrancará con el duelo de playoff entre Gurrutxaga-Apezetxea y Susperregi-Zubiri que se jugarán una plaza en semifinales del Oriamendi txapelketa donde esperan Jabalera y Eskudero.

Acto seguido llegará el plato fuerte de la jornada con el último partido correspondiente a la liguilla del Individual entre Ansa II y Juanenea por un puesto en la semifinal, a las que también opta Azpiroz. El actual campeón, que cayó lesionado el 30 de agosto en su enfrentamiento con Barrenetxea IV, ha dispuesto de una semana extra para su recuperación y tras probarse el jueves ha dado su visto bueno, aunque el usurbildarra ya ha avisado de que se verá a otro Ansa: «En la prueba que hice en la cancha me he dado cuenta de que no veremos al Ansa que golpea tan fuerte a la pelota. Me va costar darle al cien por cien de mi fuerza», comentó.

Las cuentas son claras: Juanenea jugará la semifinal solo si gana; Ansa II necesita llegar a 24 tantos y a Azpiroz le vale que el urnietarra no llegue a 24 o que gane el partido.