Ansa II, a la espera tras hacerse una ecografía

Imanol Ansa se sometió ayer a una ecografía para determinar el punto donde el sábado sufrió la lesión que le obligó a retirarse ante Barrenetxea IV. En los próximos días se le realizará una resonancia para conocer el alcance exacto de la lesión y saber si puede estar disponible en dos semanas. Si llegase, la voluntad de la empresa es darle esa semana extra.