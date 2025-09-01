Ansa II, a la espera tras hacerse una ecografía
El Diario Vasco
Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:09
Imanol Ansa se sometió ayer a una ecografía para determinar el punto donde el sábado sufrió la lesión que le obligó a retirarse ante Barrenetxea IV. En los próximos días se le realizará una resonancia para conocer el alcance exacto de la lesión y saber si puede estar disponible en dos semanas. Si llegase, la voluntad de la empresa es darle esa semana extra.
