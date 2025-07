Ansa II también disfruta de zaguero

Imanol Ansa juega como zaguero por tercera edición consecutiva en el Summer Season de remonte y lo nota para bien. La experiencia acumulada en las ... parejas formadas con Segurola en 2023 y con Juanenea en 2024 le han servido para adquirir soltura en compañía de Azpiroz, fuera ambos de sus posiciones naturales. Líderes de la liguilla de semifinales tras ganar dos de sus tres encuentros, disputan la final contra Aldabe y Juanenea mañana en Galarreta. en una función que comenzará a las 16.30 horas.

«Cuando logramos la clasificación para la final, esperaba que Aldabe y Juanenea fueran nuestros oponentes en el partido por el título», señala Ansa II, quien destaca la evolución del delantero de Lekunberri. «Kemen es el remontista que más ha progresado este año. Ganar el Sagardoaren txapelketa con Endika Barrenetxea le ha supuesto dar un paso adelante y adquirir un plus de confianza, lo que se ha comprobado en las previas del Individual. Juanenea, por su lado, va a más a medida que se acerca el Campeonato Individual. Le veo en forma».

A nivel personal, Imanol Ansa se ha encontrado «bien en los tres partidos de la liguilla. En el primero me sentí muy cómodo, quizá porque los contrarios no nos apretaron demasiado. En los dos siguientes me ha tocado defender con mayor frecuencia. Donde más sufro es al darle con el brazo extendido desde los cuadros doce y trece. Por eso, prefiero ser agresivo e ir en busca del aire o el botecorrido en lugar de quedarme atrás».

Confiesa que «mi primer año de zaguero me notaba verde. Después he ido mejorando gracias al rodaje. Si en los entrenamientos falta alguien para jugar atrás, me ofrezco, lo cual ayuda para la adaptación con vistas al Summer Season y al Campeonato Individual».

Afinar el saque

El saque es un cometido ajeno a los delanteros durante la mayor parte del año, excepción hecha del Individual y del Summer Season. Subraya Ansa II que «en la pasada edición buscaba sobre todo la raya del siete y en esta he buscado más quitar el aire al delantero contrario».

También deberá sacar durante el Individual, por lo que esta experiencia previa puede ayudarle a afinar ese apartado. El de Urnieta lo admite con matices. «Sí y no. Es verdad que acabé con agujetas por el saque el primer partido del Summer Season. En los dos posteriores no he vuelto a tenerlas. La ejecución obliga a adaptar el brazo y el cuerpo. Se carga la parte de arriba del codo y se inflama un tendón. Desde ese punto de vista he adelantado una parte del trabajo. Pero el saque de los partidos de parejas, más largo, es diferente al de los individuales, corto por lo general».

Añade el doble campeón individual que jugar «con Azpiroz es una gozada. Nos compenetramos bien. Aunque es zaguero, se amolda a la nueva posición. Completo, posee una gran defensa y resta muy bien los saques. Mantengo una estrecha relación con Aldabe y le he comentado en varias ocasiones que si me dan a elegir delantero entre los dos, me quedo con Azpiroz. No posee la pegada de Kemen, pero sí otras virtudes».

En la elección de material buscaron «pelota alegre. Durante el torneo me he visto mejor con pelota ligera que con las toscas. En el partido contra Barrenetxea había más material y sufrí porque me atropellaba».