Ansa II no deja ni respirar a Azpiroz

Imanol Ansa comienza arrollador el Campeonato Individual-Eusko Label de remonte. El 30-8 propinado a Xabier Azpiroz en el primer partido de la liguilla ... llega acompañado de una exhibición con el saque –once tantos directos–, frescura de golpe, rapidez de piernas y claridad de ideas. Solo tropezó en una caída al ejecutar el saque con 26-6 en el marcador. Perdió el equilibrio al trastabillarse en el movimiento para acompasar la carrera y el golpeo de la pelota.

«Lo que más me ha satisfecho de mi actuación es la actitud», recalcó Ansa tras la victoria. «No me he presentado nada confiado a Galarreta y tampoco lo haré en el siguiente partido. El año pasado perdí 30-9 mi primer partido contra Urriza y no me vine abajo por esa razón. Tengo que conservar esa filosofía».

Esa lectura también debe valer para Azpiroz, el damnificado del día. Perder 30-8 supone un punto negativo, una penalización clasificatoria con la que debería lidiar en las próximas jornadas. Tiene dónde mirarse porque le sucedió lo mismo el año pasado a Ansa y terminó con la txapela sobre su cabeza.

Ansa II 30 - 8 Azpiroz Tiempo de juego: 33 minutos y 17 segundos.

Pelotazos a buena: 99.

Tantos de saque: Ansa II, 11. Azpiroz, 0.

Faltas de saque: Ansa II, 3. Azpiroz, 2.

Tantos en juego: Ansa II, 14. Azpiroz, 5.

Tantos perdidos: Ansa II, 0. Azpiroz, 3.

Marcador: 7-0, 7-1, 13-1, 13-2, 14-2, 14-3, 19-3, 19-4, 21-4, 21-5, 24-5, 24-6, 26-6, 26-7, 27-7, 27-8 y 30-28.

Tantos de diez o más pelotazos: uno, obra de Azpiroz.

Momios de salida: 100 a 40 a favor de Imanol Ansa.

Botilleros: Julen Loitegi dirigió desde la contracancha a Imanol Ansa y Kemen Aldabe, a Xabier Azpiroz.

Incidencias: unos 250 espectadores en Galarreta, donde antes del festival hubo una visita guiada con turistas gallegos y catalanes.

Avisaba Azpiroz de que Ansa «saca mejor que muchos zagueros. En la ejecución desde el ancho lo pondría a la altura de Barrenetxea IV». Para desdicha suya, llevaba razón. Tardó poco el defensor de la txapela en firmar el primero por esa vía. Llegó en el 4-0. Clavó tres consecutivos del 9-1 al 11-1 y llevaba siete para el 13-1, momento en el que Azpiroz decidió irse a restar atrás.

Aunque cometió Ansa una falta por doble pasa en el 14-3, necesitó poco tiempo para ajustar las ejecuciones. «Ya lo he explicado alguna otra vez. Ensayamos con pelota baja y las de los partidos son más vivas. Aunque le he soltado muy suave, se me han escapado. Luego le he tomado la medida».

Después de recibir dos tantos más de saque, Azpiroz optó por volver a la posición inicial. Le recibió Ansa con otro disparo matemático y desesperante para el contrario.

Además, los restos apurados del zaguero de Uitzi le proporcionaron ocasiones para resolver a través del segundo pelotazo, tan fructífero como el primero. En el 29-8 protagonizó Ansa una veloz carrera para alcanzar una dejada del rival y terminar atrás.

Curiosamente, los dos tantos más largos del choque, uno de doce pelotazos y otro de ocho, cayeron del lado de Azpiroz. No hubo más intercambios largos.