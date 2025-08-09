Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Xabier Azpiroz corre a por una pelota devuelva por Imanol Ansa en la pared izquierda de Galarreta. ÍÑIGO ROYO

Ansa II no deja ni respirar a Azpiroz

El de Urnieta, autor de once tantos de saque, inicia la defensa de la txapela con una victoria contundente ante el de Uitzi, desbordado

Joseba Lezeta

San Sebastián

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

Imanol Ansa comienza arrollador el Campeonato Individual-Eusko Label de remonte. El 30-8 propinado a Xabier Azpiroz en el primer partido de la liguilla ... llega acompañado de una exhibición con el saque –once tantos directos–, frescura de golpe, rapidez de piernas y claridad de ideas. Solo tropezó en una caída al ejecutar el saque con 26-6 en el marcador. Perdió el equilibrio al trastabillarse en el movimiento para acompasar la carrera y el golpeo de la pelota.

