Pelota Jon Ander Peña ve su juego «más seguro que el año pasado» Joanes Bakaikoa y Jon Ander Peña, en la elección de material. / J. LEZETA El tolosarra disputará el sábado su segunda final consecutiva del Cuatro y Medio Promoción JOSEBA LEZETA Pamplona Miércoles, 7 noviembre 2018, 12:51

Jon Ander Peña y Joanes Bakaikoa han elegido este miércoles material para la final del Campeonato Promoción del Cuatro y Medio que disputarán la tarde del sábado en el frontón de la capital navarra. El tolosarra Peña II, que disputa su segunda final de esta categoría tras caer en la de 2017 frente a Asier Agirre, asegura que «después de un verano bastante bueno, creo que ahora estoy jugando igual de bien. No he tenido ninguna lesión y eso también ayuda». Entiende que «soy más seguro que el año pasado. Antes me costaba más endurecer el partido con la derecha y hacer buena. Vamos mejorando poco a poco».

Presume Jon Ander Peña «una final dura porque cuesta ganarle a Bakaikoa. Tiene mucha defensa. Ya nos enfrentamos en la primera jornada de la liguilla -ganó el de Etxarri 22-9-, pero creo que el choque del sábado no tendrá nada que ver con aquel. Ese día no di mi nivel. Intentaré dar lo mejor que tengo».

Bakaikoa tampoco concede excesivo relieve a aquel triunfo. «Después, Jon Ander ganó los dos siguientes en la liguilla. El último día tenía que derrotar con mucha diferencia a Peio Etxeberria y venció 22-10».

Ninguno de los dos protagonistas ha puesto pegas al material. «A priori buenas pelotas» las ha calificado Bakaikoa. «No son exageradas, ni por demasiado vivas ni por demasiado muertas. Las mías son normales y una de Jon Ander, viva pero reglamentaria».

Peña II ha separado pelotas de 104.8 y 104.4 gramos, mientras que Bakaikoa ha optado por la más pesada, de 104.9, y la más ligera, de 104.2. El tolosarra completó el martes su último ensayo fuerte de frontón con Agirre, mientras que Eskiroz fue el sparring del delantero de Etxarri.