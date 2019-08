Pelota Ander Imaz aguanta carros y carretas Artola golpea desde el centro de la cancha ante la mirada de Jaka. Detrás, Zabaleta y Ander Imaz. / USOZ Un buen Artola y el resistente zaguero oiartzuarra, finalistas en Donostia | JOSEBA LEZETA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 29 agosto 2019, 06:37

Llevaban 73 minutos de semifinal y 636 pelotazos a buena cuando Ander Imaz cometió su primer y único error. Apretado en el cuadro ocho, se le marchó arriba su devolución de derecha. El zaguero oiartzuarra, que venía de quedarse en dos con Irribarria el domingo en la final de Elgoibar, reaccionó con una gran actuación en la que destacaron sus labores defensivas. Aguantó carros y carretas. Y eso que estaba enfrente Zabaleta, su verdugo de cuatro días antes en el Torneo San Bartolomé.

17 JAKA ZABALETA 22 ARTOLA ANDER IMAZ Tiempo de juego: 83 minutos y 18 segundos. Pelotazos a buena: 724. Tantos de saque: Jaka, 0. Artola, 3. Faltas de saque: Jaka, 0. Artola, 0. Tantos en juego: Jaka, 9. Zabaleta, 3. Artola, 7. Ander Imaz, 0. Tantos perdidos: Jaka, 10. Zabaleta, 2. Artola, 4. Ander Imaz, 1. Marcador: 2-0, 2-1, 3-1, 3-6, 4-6, 4-10, 5-10, 5-11, 7-11, 7-12, 9-12, 9-14, 12-14, 12-17, 13-17, 13-18, 16-18, 16-19, 17-19 y 17-22. Momios de salida: 100 a 70 a favor de Jaka y Zabaleta. 50 a 100 por abajo. Telonero: Aitor Elordi emerge a tiempo para resolver 16-18 junto a Pedro Ruiz ante Julen Retegi y Oier Etxebarria un partido que se le había complicado en el 10-6 y en el 16-15. Incidencias: un cuarto de entrada en el Atano III en el segundo festival de la feria donostiarra. 387 espectadores. Pocos. Los jueces se 'tragaron' una chapa de Zabaleta en el 13-17.

Iñaki Artola y Ander Imaz disputarán el sábado por la tarde la final del Donostia Hiria contra sus compañeros de empresa Aimar Olaizola y Jon Ander Albisu gracias a su trabajada victoria por 17-22 de anoche en el Atano III de Donostia ante Jaka y Zabaleta. Protagonizaron uno de los choques más exigentes de este verano desde el punto de vista físico. La falta de brillo de un material bajo contribuyó a que hicieran falta 724 pelotazos en 83 minutos. Faltaron siete para una hora y media de verdadera paliza.

El propio Imaz terminó tumbado en el suelo con la espalda apoyada en la pared izquierda tras el 9-12, de 77 pelotazos. Dos tantos antes de la conclusión, después del 17-20, Zabaleta se sentó en el rebote en lugar de acudir al set de descanso.

Visitas infructuosas al cestaño

Las numerosas visitas de Jaka y Zabaleta no sirvieron para encontrar una pelota fuerte que causara estragos en la defensa de un Ander Imaz numantino. El oiartzuarra se ha colado en su tercera final de este verano tras la de San Fermín, donde cayó con Bengoetxea VI, y la de La Blanca, escenario de su victoria al lado del propio delantero de Leitza.

Su aportación está siendo fundamental para que Baiko haya invertido la tendencia favorable a Aspe con la que empezó el periodo estival. Los pelotaris de la promotora bilbaína ganaron en Vitoria, también en Bilbao con Laso-Albisu y copan ahora la final de Donostia. Dolerá en el bando de Eibar, pero la competencia es la base de este negocio y el equilibrio ayuda a que funcione.

Artola rayó a gran nivel en todos los apartados y también resultó fundamental para el triunfo azul. Castigó con la derecha, arropó a su compañero desde los restos de saque y exhibió capacidad rematadora suficiente para llegar a 22. También exhibió capacidad para alterar el rumbo de los peloteos.

Superó en el duelo particular de delanteros a un Jaka con el punto de mira menos centrado que durante muchos meses de este 2019. La oportunidad de jugar entre los grandes no le ha llegado en su momento más dulce. Eso no se elige. Sus diez errores, la mayoría en ataque, y cierta endeblez defensiva por momentos pesaron en la derrota.