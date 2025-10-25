Amiano sueña con el Uranzu tras meterse en semifinales

Hace poco más de un mes, Unai Amiano hizo su debut como profesional en el Uranzu de Irun formando pareja con Mariezkurrena II y hoy ... está clasificado para disputar las semifinales del Cuatro y Medio Serie B tras derrotar en el Beotibar a todo un especialista como Egiguren V. El que fuera escenario de su estreno será el próximo 8 de noviembre el de la final y lo que antes del torneo parecía un sueño, comienza a convertirse en una posibilidad real. Para ello deberá vencer el próximo viernes en Dima al ganador del Rekalde-Salaberria de hoy en Bilbao. Podría darse la circunstancia si ganase Rekalde que dos pelotaris con apenas un mes en el campo profesional se jugaran el billete para pelear por la txapela. Savia nueva para los cuadros de Aspe y Baiko.

A Egiguren V y Amiano les pudo la presión en los primeros compases. Ambos se fueron dando oxígeno con algunos errores claros como dos faltas de saque del irundarra, que también regaló algún tanto que tenía hecho, o varios remates del azpeitiarra abajo que le impidieron abrir brecha cuando más se tambaleaba su rival.

Egiguren V 15 - 22 Amiano Tiempo de juego: 47 minutos y 2 segundos.

Pelotazos a buena: 253.

Tantos de saque: Egiguren V, 1; Amiano, 2

Faltas de saque: Egiguren V, 0; Amiano, 2.

Pasas del cuatro y medio: Egiguren V, 0; Amiano, 0.

Tantos en juego: Egiguren V, 11; Amiano, 10

Tantos perdidos: Egiguren V, 10; Amiano, 1.

Marcador: 0-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-4, 7-4, 7-7, 8-7, 8-8, 11-8, 11-9, 13-9, 13-12, 14-12, 14-13, 15-13 y 15-22.

Tantos de diez pelotazos o más: once (tres de Egiguren V y ocho de Amiano).

Momios de salida: 100 a 80 a favor de Egiguren V.

Botilleros: Iker Egiguren acompañó a su hermano Julen e Iker Amiano hizo lo propio con su hermano Unai.

Incidencias: Frontón Beotibar. Unos 700 espectadores. En el previo, Elordi y Martija vencieron por 18-22 a Artola e Iztueta tras remontar un 11-4. Artola se anotó 14 tantos y Elordi 10 sin errores. Se cruzaron 505 pelotazos en 66 minutos.

Porque aunque Amiano hizo el primer tanto del partido fue siempre por detrás hasta el 15-16. Egiguren llegó a ir ganando 13-9 porque hasta entonces había castigado la derecha de su rival y había mostrado más facilidad para terminar el tanto, pero a partir de ahí el irundarra encontró la confianza y la serenidad que le estaban faltando y el partido fue otro.

Con 13-9 el azpeitiarra falló una dos paredes y Amiano logró un tanto de saque y ejecutó su primer gancho para ponerse a uno (13-12). Dos dejadas de Egiguren le dieron aire (15-13) porque para entonces el ritmo en el peloteo que le imprimía Amiano le hacía daño. Además, su derecha mejoró y eso le permitió defenderse cuando tuvo necesidad.

Tres remates con esa volea de izquierda que debe registrar cuanto antes y un nuevo gancho iniciaron el parcial final de 0-9 que le llevó hasta la victoria. Por si fuera poco, Egiguren colaboró mandando una pelota al colchón superior antes de irse al último descanso (15-18).

A la vuelta, y cuando tenía el tanto hecho, el azpeitiarra mandó a la contracancha un gancho clarísimo y ahí murieron sus opciones. Amiano sumó el tanto 20 con una cortada, el 21 con una nueva volea y terminó con un último tanto de saque-remate con el que selló su billete para las semifinales, manteniendo viva la esperanza de poder jugar una final en casa.