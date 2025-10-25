Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Amiano remata ante la mirada de Egiguren V. Arizmendi
Cuatro y Medio Serie B

Amiano sueña con el Uranzu tras meterse en semifinales

El irundarra derrota a Egiguren V en el Beotibar y se enfrentará al ganador del Rekalde-Salaberria de hoy en Bilbao por un puesto en la final de Irun

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:05

Comenta

Hace poco más de un mes, Unai Amiano hizo su debut como profesional en el Uranzu de Irun formando pareja con Mariezkurrena II y hoy ... está clasificado para disputar las semifinales del Cuatro y Medio Serie B tras derrotar en el Beotibar a todo un especialista como Egiguren V. El que fuera escenario de su estreno será el próximo 8 de noviembre el de la final y lo que antes del torneo parecía un sueño, comienza a convertirse en una posibilidad real. Para ello deberá vencer el próximo viernes en Dima al ganador del Rekalde-Salaberria de hoy en Bilbao. Podría darse la circunstancia si ganase Rekalde que dos pelotaris con apenas un mes en el campo profesional se jugaran el billete para pelear por la txapela. Savia nueva para los cuadros de Aspe y Baiko.

