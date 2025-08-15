Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jokin Altuna, protagonista este viernes en el Gurea de Azkoitia. Jesús Andrade
Pelota-Masters CaixaBank

Ambiente garantizado en Azkoitia para ver a Altuna y Mariezkurrena

Apenas quedan medio centenar de entradas a la venta para el festival del Gurea

Joseba Lezeta

San Sebastián

Viernes, 15 de agosto 2025, 07:02

El 15 de agosto es día de pelota en Azkoitia. El Gurea, donde apenas quedan a la venta medio centenar de entradas, volverá a vestir sus mejores galas en una fecha del calendario marcada en rojo. Altuna III e Imaz tratarán de frenar la pegada de Zabala y Mariezkurrena II para desplegar sus cualidades y romper la imbatibilidad en el Masters CaixaBank de una pareja que cuenta sus comparecencias por victorias: tres de tres. El festival, ofrecido en directo por ETB1, comienza a las 17.30 horas con el duelo del Serie B entre Peña II-Gabirondo y Senar-Gaskue. El zaguero de Larraintzar sustituye a Xabi Tolosa, convaleciente de una fractura de escafoides.

