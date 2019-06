Pelota Altuna III supera una prueba de fuego Jokin Altuna alcanza una pelota en el ancho. / FÉLIX MORQUECHO El amezketarra jugará la final del 7 de julio tras doblegar a Ezkurdia | El de Arbizu, tenaz, se rehizo de marcadores adversos, 4-12, 8-17 y 15-20, para acercarse a un tanto en el 19-20 JOSEBA LEZETA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 29 junio 2019, 07:58

Jokin Altuna viajará por tercer año consecutivo al Labrit de Pamplona el 7 de julio tras obtener el billete para la final del Torneo San Fermín del cuatro y medio anoche en Sopela. Superó una verdadera prueba de fuego ya que Joseba Ezkurdia, tenaz hasta la extenuación, no dio el brazo a torcer hasta el último pelotazo, el 302 de la cuenta total de una magnífica semifinal.

19 EZKURDIA 22 ALTUNA III Tiempo de juego: 58 minutos y 9 segundos. Pelotazos a buena: 302. Tantos de saque: Ezkurdia, 5. Altuna III, 0. Faltas de saque: Ezkurdia, 0. Altuna III, 1. Pasas del cuatro y medio: Ezkurdia, 0. Altuna III, 0. Tantos en juego: Ezkurdia, 12. Altuna III, 17. Tantos perdidos: Ezkurdia, 5. Altuna III, 1. Marcador: 0-1, 2-1, 2-3, 4-3, 4-12, 7-12, 7-14, 8-14, 8-17, 14-17, 14-18, 15-18, 15-20, 19-20 y 19-22. Tantos de diez o más pelotazos: doce, cuatro favorables a Ezkurdia y ocho obra de Altuna III. Momios de salida: 100 a 60 a favor de Altuna III. 40-50 a 100 por abajo. Incidencias: muy buena entrada en el frontón de Sopela. Unos 400 espectadores. Telonero: Jaka, el mejor, y Untoria doblegan 22-12 a Peio Etxeberria y Oier Etxebarria. Mediado el encuentro, se vivió un susto morrocotudo al voltear Untoria a Jaka en el doble intento de ir en busca de la pelota. Dio la impresión de que el delantero de Lizartza se había hecho daño de verdad en la espalda. Por un momento se quedó sin respiración. Pudo seguir con absoluta normalidad.

Ezkurdia parecía grogui cuando Altuna III puso la directa para tomar ocho tantos de ventaja gracias a una tacada de nueve entre el 4-3 y el 4-12. El amezketarra movía al rival de una esquina a otra, tocaba la pelota con la derecha, encontraba la pared izquierda con una frecuencia fuera de lo común y resolvía como los ángeles. Era como si la última eliminatoria de la rama de Aspe hubiera tomado un solo rumbo después de un toma y daca inicial de ambos pelotaris con tantos largos, duros y grandes.

Pero Ezkurdia no es el de hace dos o tres años. Ya no baja la cabeza. Ya no entra en espirales negativas. Es positivo. No se entiende de otra manera su capacidad para levantarse en primer lugar de un 4-12, después de un 8-17 y por último de un 15-20. Además, ante un rival que concedió únicamente dos errores: la falta de saque del 15-18 -segunda en dos partidos y a la vuelta del último descanso obligatorio que marca el reglamento- y la preciosa cortada del ancho al ancho en la que la pelota besó la línea de contracancha por milímetros y significó el 18-20, con el aliento del rival en el cogote.

Ezkurdia, apoyado sobre todo en sus excelentes saques y gracias a las acciones de saque-remate en las que adoptó el papel de puntillero, se aproximó a un tanto: 19-20.

Sin embargo, Jokin Altuna entró de nuevo en el peloteo y se marchó al 22 gracias a dos tantos largos en los que evidenció buen fondo físico y excelente técnica. La victoria era suya. Sigue imbatido desde que perdiera en cuartos de final del Manomanista contra Irribarria y espera al vencedor del Artola-Bakaikoa de esta tarde en Barañain.

Lo pasaron en grande

Disfrutó el público de Sopela con un duelo de altos vuelos, de los mejores que se puede presenciar hoy en día dentro del cuatro y medio. Aunque le tocó sufrir, Jokin Altuna eleva el nivel de sus exhibiciones. Porque en esta ocasión tuvo enfrente a un rival de quilates, al vigente campeón de la distancia. A su juego vistoso y eficaz unió en la recta final un temple más propio de los veteranos que de pelotaris de 23 años como él. Atraviesa un momento dulce y es favorito para la final.