Pelota Altuna III regresa a la rutina Joseba Ezkurdia y Jokin Altuna, ayer en la elección de material del Atano III. / AYGÜES «El domingo ante Ezkurdia volveré a jugar con las tiras adhesivas, como hice el lunes frente a Olaizola II», asegura el de Amezketa Ensaya con Darío, elige material y sigue con los ejercicios de su brazo JOSEBA LEZETA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 19 octubre 2018, 07:52

Jokin Altuna vuelve poco a poco a la rutina después de tres semanas de incertidumbre sobre su participación en el Campeonato del Cuatro y Medio debido a la rotura de fibras en su brazo izquierdo sufrida en la final del Torneo de San Mateo. «Jugué el lunes contra Aimar e hice físico con normalidad el martes y el miércoles. Hoy me tocaba tomar contacto con el frontón y he ensayado esta mañana en el Atano III en compañía de Darío», señaló el delantero de Amezketa tras la elección de material de ayer. Hoy volverá a completar una sesión física y descansará el sábado con vistas a su choque frente a Joseba Ezkurdia del domingo en Donostia.

«Para evitar recaídas, me dicen que todavía ande con cierto cuidado cuando uso el brazo izquierdo», apunta. Ello no le impidió devolver de zurda varios saques complicadísimos de Darío. La sesión, de aproximadamente una hora, consistió en partidillos con Darío y, para concluir, una serie de remates. Nada que se salga de lo habitual.

Material Atano III de Donostia Altuna III encuentra en el cestaño «buenas pelotas (106 3 y 105.8 gramos). Me han gustado casi todas. Una de las que he elegido presenta menos salida de frontis, pero tampoco es tan distinta de las de mi rival». Ezkurdia, también satisfecho, considera «tranquila» esa pelota de Altuna «Yo he preferido las más fuertes, las que cuesta mover». Pesan 106.4 y 106. Beotibar de Tolosa Bengoetxea VI opta para su choque del lunes por material con menos salida de frontis de 106 y 105 4. Ninguna queja. Julen Retegi escoge dos más ligeras y rápidas de 105 3 y 104.3.

«Todavía no estoy en mi mejor forma, pero creo que la recuperaré a base de entrenamientos y de partidos», reconoce Altuna III. «Lo más importante del primer partido fue que no sentí dolor. Cuando estás con miedo no rindes como quieres. Hay muchas posturas y detalles que se te hacen extraños cuando estás un tiempo fuera del frontón».

De todas maneras, si bien ha vuelto a las canchas, Jokin Altuna no descuida su brazo izquierdo: «Esta semana he vuelto al fisioterapeuta -le trata Oier Oregi en Soraluze-. Lo más importante es que el brazo está bien, pero seguiré yendo a su consulta. No quiero dejarlo de sopetón porque no es una lesión que se olvida de golpe. También me han recomendado ejercicios de rehabilitación para llevar a cabo en casa y en el gimnasio, por ejemplo con gomas».

Entre las medidas de precaución adoptadas por el pelotari y los responsables médicos figura la colocación en el brazo de tiras adhesivas que ya empleó en su reaparición ante Aimar Olaizola el lunes en el Beotibar de Tolosa. También las denominan cintas kinesiológicas. «Volveré a llevarlas el domingo. Sujetan el músculo. Creo que me ayudan».

Confía en que con el paso de los días el brazo izquierdo recupere la normalidad. Como su cintura, víctima de una lumbalgia que le apeó del Torneo San Fermín de parejas en la primera quincena de julio. «Molestias cero. No he vuelto a sentir nada», confiesa el defensor de la txapela de la jaula.

Aunque en el compromiso del lunes contra Olaizola II llevó como botillero a Jon Apezetxea, intendente de Aspe, en el Atano III le tocará jugar sin nadie que le aconseje desde la silla ya que tanto Ezkurdia como él pertenecen a la misma empresa, Aspe. La norma establecida para la presente edición impide a su hombre de confianza, Ekaitz Saralegi, desarrollar esta labor como en la consecución de las txapelas del Manomanista y del Cuatro y Medio. «Mantengo la relación con Saralegi. Hablamos mucho. Nos da pena tanto a él como a mí no poder seguir juntos. De todas maneras, aunque prefiero tener un botillero a mi lado, no queda otra que mirar adelante».