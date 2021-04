Pelota-Campeonato de Parejas Altuna III: «Saqué las cuentas el lunes, pero no las he vuelto a mirar» El amezketarra prepara su partido del lunes, al que llegará obligado a jugar el playoff o con la esperanza del pase directo a semifinales Jokin Altuna, en el frontón descubierto de Amezketa. / lobo altuna JOSEBA LEZETA Viernes, 2 abril 2021, 08:26

Jokin Altuna tiene previsto efectuar esta mañana su última sesión fuerte de frontón con vistas al partido que bajará el telón de la primera fase del Campeonato de Parejas 2021 el lunes en su pueblo, Amezketa. Ojo al comienzo, que se adelanta media hora, a las 22.00. Jugará con Mariezkurrena II frente a Artola y Aranguren. Del resultado del sábado en el Labrit dependerá si aspirarán aún al pase directo a la liguilla de semifinales o estarán ya abocados a disputar las eliminatorias de playoff.

- ¿Verá todos los partidos del fin de semana?

- Normalmente veo todos. En este caso tengo dudas con el de este viernes porque se juega por la tarde. Si fuera por la noche, lo vería seguro. El del sábado y el del domingo no me los pierdo. Habrá mucha tensión. En realidad, los sigo todos, incluidos los del Campeonato Promoción y los teloneros que no son de competición oficial.

- ¿En el del sábado se sentará ante el televisor con la calculadora en la mano?

- No me hace falta. Tengo hechos todos los cálculos. Saqué las cuentas el lunes, pero no las he vuelto a mirar. Me he centrado en los entrenamientos y en la preparación de nuestro partido, que es lo que está en mi mano.

- Para conservar opciones de entrar directos en semifinales, les conviene la victoria de Jaka y Martija sobre Peña II y Albisu. ¿Ha hablado de ello con Erik?

- Nos juntamos todas las semanas y hemos hablado de pelota, pero sin referirnos en concreto a ese punto. Jaka y Martija necesitan ganar para asegurarse el pase al playoff. Llevan varias semanas jugando finales. Desde mi perspectiva, prefiero que tengan que vencer en ese partido. Los pelotaris siempre salimos a ganar, pero la tensión es diferente cuando estás ya clasificado o necesitas la victoria.

- Peña II y Albisu están fuertes. ¿Este es el mejor Albisu que hemos visto nunca?

- Lleva muchos campeonatos consecutivos muy buenos. Hace dos años jugaba con Aimar, que se lesionó, y entró Víctor en su lugar. Fuimos rivales en la liguilla de semifinales y recuerdo que rindió a un nivel altísimo. Siempre me ha gustado. Tiene momentos mejores y peores, como todos, pero si la gente no le pone a la altura de Zabaleta es por el palmarés. Creo que somos un poco resultadistas en las valoraciones. Las txapelas redondean la imagen del pelotari, pero lo que juega Albisu está ahí. A Peña le veo muy serio. El otro día en Eibar estuvo nervioso en algunos tantos. Ahora bien, imprime mucha velocidad a la pelota. Además, esconde el golpe con la zurda y la pelota le sale tan rápida...

- ¿Qué me dice del trascendental choque del domingo en Zarautz entre Ezkurdia-Galarza y Urrutikoetxea-Aretxabaleta?

- Creo que la entrada de Aretxabaleta en lugar de Imaz no cambia ni el juego de esa pareja ni lo que deben hacer Ezkurdia y Galarza. La jornada anterior en Urretxu vi muy bien al de Markina en los primeros tantos. Sucede que luego Zabaleta le dio tanto que se quedó solo. Además, Andoni siempre hace buena pareja con Urrutikoetxea. En el otro lado, Ezkurdia y Galarza deberán seguir adelante con su plan.

- Ustedes terminaron la primera vuelta con seis puntos en siete jornadas. En la segunda llevan solo dos en seis.

- Intentamos encontrar explicaciones. Fuimos inferiores a Ezkurdia y Galarza en Zestoa. A continuación creo que completamos un gran partido contra Elezkano y Zabaleta. En el siguiente compromiso fue baja Jon y nos ganaron fácil Olaizola II y Rezusta. En las dos últimas jornadas hemos caído 22-21 después de llegar por delante a los últimos tantos. Me queda la sensación de que ganamos algún que otro punto en la primera vuelta jugando peor que en estas dos jornadas.

- Esa doble derrota por 22-21...

- En Getaria nos adelantamos 21-13 ante Urrutikoetxea-Imaz y tuvimos opciones de cortar la sangría final. En cambio, tengo la sensación de que el pasado domingo en Eibar Peña II y Albisu no nos dieron oportunidades claras a partir del 21-17. El partido del Astelena fue muy bueno y con una exigencia alta. Aunque venía de entrenarse poco, Mariezkurrena respondió bien. Yo mismo he estado más justo de manos que ahora. Nos vemos bien, pero hemos entrado en una dinámica en la que cuesta llegar a 22 a pesar de quedarnos muy cerca. A veces hay rachas...

- ¿Ha mirado por si acaso los posibles cruces para el playoff?

- Empecé a echar un vistazo, pero me di cuenta que de momento es imposible. Se aclarará poco a poco con los resultados del fin de semana. Estoy centrado en el partido del lunes. No solo por la clasificación. También es importante porque debe valernos para coger confianza con miras a lo que resta del campeonato.

- ¿Está satisfecho con su juego a nivel personal?

- Me sentí muy bien en las cinco primeras jornadas, pero no en las dos siguientes. En una competición tan larga siempre atraviesas algún que otro problema. Anduve justo de manos. Ahora, en cambio, vuelvo a estar bien.