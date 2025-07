Altuna, «mejor sin vendaje que con él»

Jokin Altuna ha terminado disgustado por la derrota pero a su vez aliviado por la respuesta de su rodilla izquierda en el Uranzu de Irun. ... Habían transcurrido solo 48 horas desde la torsión sufrida en Mungia, lo que no le ha impedido aguantar un partido de 588 pelotazos a buena en 61 minutos con una temperatura muy alta en el interior del frontón.

El propio Altuna III daba cuenta de sus sensaciones a la conclusión del encuentro. «Me he encontrado incómodo, sobre todo al principio. He empezado con un vendaje en la rodilla. Pero entre las cintas tapping que se adhieren a la piel y la rodillera –las lleva habitualmente en las dos piernas–, me molestaba».

Ezkurdia le ha clavado el 0-1 con una volea al centro en la que le ha costado desplazarse. El campeón manomanista trataba de recolocarse la protección entre tanto y tanto. Hasta que, hastiado, ha entrado corriendo al vestuario tras el 0-4 con el doctor José María Urrutia detrás. Nada grave. «Me he quitado el vendaje y a partir de ese momento me he encontrado mejor. Todavía me duele algo la rodilla, pero puedo jugar. No me lo impide. Ahora dispongo de alrededor de una semana sin partidos hasta el Torneo San Fermín. Creo que me vendrá bien».

Terminar el encuentro sin ningún problema añadido después de la leve subluxación de la rodilla izquierda sufrida dos días antes es buena señal. Tranquiliza también que fuera de menos a más según avanzó el encuentro, si bien pudo acusar cansancio en el tramo final, claramente dominado por Beñat Rezusta, el mejor sobre la cancha.

Los desplazamientos de Jokin Altuna han progresado con el paso de los minutos. También ha soltado algún que otro buen derechazo, como el que ha mandado al diez y medio en el 19-20. Antes, en el 10-10, ha firmado una cortada de zurda matemática en su segunda acción productiva de saque-remate. Ha rendido a un nivel aceptable.

Se entiende muy bien con Martija, aunque ha podido parecer lo contrario en la indecisión del 18-20, fruto más del cansancio que de la falta de conexión. Esa armonía les ha ayudado a corregir un inicio flojo y levantar un 2-7 para igualar a 10 y tomar incluso dos tantos de ventaja en dos ocasiones, 16-14 y 18-16.

Ahora bien, Ezkurdia y Rezusta no se rinden así como así. Ese carácter resultó fundamental para la consecución juntos de las txapelas del último Campeonato de Parejas. El zaguero zurdo de Bergara continúa a gran nivel. Autor de una aplaudida cortada de derecha a los pies de Altuna en el 2-7, se lució también en la acción a la contra del 6-8, esta vez con la mano buena. Y cerca del final ha cobrado un zurdazo precioso al cuadro diez. No estaba para bromas.