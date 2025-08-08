Altuna jugó en La Blanca antes de sacarse el permiso de conducir

Jokin Altuna tiene motivos de sobra para sentirse a gusto en el Torneo de La Blanca. No solo porque lo haya ganado en cuatro ... ocasiones y tenga esta noche la oportunidad de subir por quinta vez al escalón más alto del podio en el centro de la cancha del Ogueta de Vitoria. Haber alcanzado la sexta final de estra prestigiosa competición es otra razón. Colecciona más recuerdos agradables.

El de La Blanca fue el primer torneo de verano de Altuna III. Llevaba solo mes y medio de profesional cuando el 5 de agosto de 2014, Aspe recurrió al amezketarra para sustituir a Xala, quien renunció a la titularidad debido a unas molestias en el glúteo. Conoció la noticia 48 horas antes. Minutos después de conseguir la primera victoria ante Artola en la máxima categoría, precisamente en el frontón de su pueblo, el Larrunarri. Inaxio Errandonea se acercó a Jokin para preguntarle cómo había acabado de manos. «Bien», le contestó. Adoptada la decisión en las oficinas, solo faltaba el OK del pelotari. Lo dio.

Anunciado al día siguiente en Bera, la empresa le liberó de ese compromiso para llegar lo mejor posible a la cita de Gasteiz, donde dejó pinceladas de clase pese a caer 22-18 con Zubieta de compañero ante Ezkurdia y Merino II. Dos días después se examinaba del permiso de conducir.

Doce años después acumula miles de kilómetros de frontón a frontón, además de un puñado de títulos y txapelas. Ha ganado cuatro veces el Torneo de La Blanca: el primero con Zabaleta en 2016, el segundo con Merino II en 2017, el tercero de nuevo con Zabaleta en 2018 y el cuarto el año pasado al lado de Rezusta, con quien defiende entorchado esta noche.

Se le dan bien las finales de Vitoria al cuádruple campeón manomanista. Ha llegado al cartón 22 en cuatro de sus cinco comparecencias. Cayó únicamente en la de 2023, junto a Julen Martija frente a los dos Jon Ander, Peña y Albisu.

Horario nocturno

Después de dos semifinales vespertinas, Aspe y Baiko programan la final en horario nocturno, a las 21.15 horas y retransmitido en directo por ETB1. Altuna III y Rezusta aspiran a imponerse por segunda edición consecutiva, objetivo que requiere superar a Larrazabal y Mariezkurrena II.

Los integrantes de la pareja de Baiko se han clasificado por primera vez para la final de La Blanca. En 2023 también formaron pareja y quedaron apeados en semifinales. Aunque la trayectoria de Jon Mariezkurrena empuja a creer que posee experiencia en este torneo, en realidad solo ha participado en dos ediciones. Una lesión le apartó de la titularidad el año pasado.

Iker Larrazabal viene de cuajar una espléndida semifinal en el Ogueta, frontón donde ha crecido. Lo conoce bien. Dar continuidad a sus buenas actuaciones es una de las asignaturas pendientes del delantero de Olabezar. Hace tiempo que Altuna III y Rezusta aprobaron esa materia.