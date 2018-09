Pelota Altuna III-Aretxabaleta, finalistas si hacen hoy 20 tantos Viernes, 21 septiembre 2018, 08:07

Altuna III y Aretxabaleta se juegan esta tarde -el festival comienza a las 19.15 y ETB1 lo emite en diferido a partir de las 22.00 horas- la plaza que queda libre para la final del domingo frente a Elezkano II y Albisu. La otra pareja del grupo, la formada por Artola y Martija, está eliminada. A Altuna III y Aretxabaleta les basta con hacer 20 tantos para lograr el billete. Más complicado lo tienen Elezkano II y Albisu. Tienen que ganar 22-19 o por mayor diferencia. Además, la imagen que dieron frente a Artola y Martija no fue la esperada. Llegaron a ir ganando 19-14 y no solo no supieron mantener esa renta, sino que acabaron perdiendo. Altuna III y Aretxabaleta son favoritos.