Altuna hace falta de saque con 20-20 y cae 20-22 con Zabaleta ante Jaka y Mariezkurrena II

J. L.

san sebastián.

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

Jokin Altuna continúa reñido con el 22. Anoche en Covaleda, ante mil pelotazales que estuvieron a punto de llenar el frontón y disfrutaron con ... un buen estelar, el amezketarra y Zabaleta cayeron 20-22 ante Jaka y Mariezkurrena II. Ni siquiera la unión de los números uno de Aspe en cada posición bastó para doblegar a la representación de Baiko.

