Altuna hace falta de saque con 20-20 y cae 20-22 con Zabaleta ante Jaka y Mariezkurrena II

Jokin Altuna continúa reñido con el 22. Anoche en Covaleda, ante mil pelotazales que estuvieron a punto de llenar el frontón y disfrutaron con ... un buen estelar, el amezketarra y Zabaleta cayeron 20-22 ante Jaka y Mariezkurrena II. Ni siquiera la unión de los números uno de Aspe en cada posición bastó para doblegar a la representación de Baiko.

Altuna III y Zabaleta formaban pareja por primera vez desde su victoria ante Laso y Mariezkurrena II el 4 de octubre de 2022 en Salvatierra. Adelantados 7-2, chocaron con un Jaka rematador y un Mariezkurrena que le dio mucho.

El marcador estuvo 10-10, 13-15, 14-16 y 18-20 antes del 20 iguales, instante en el que Altuna cometió falta de saque. Se le fue largo. La jugada fue determinante en el desenlace.