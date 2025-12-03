Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pablo Aldaz, en un partido del Torneo Bankoa ABANCA-DV. Lusa
Pelota

Aldaz, campeón navarro juvenil tras superar 18-10 a Baleztena

El delantero de Auza ha ganado al de Leitza en la final del Memorial Guillermo Mazo en Lekunberri

Joseba Lezeta

San Sebastián

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:51

Pablo Aldaz, delantero de Auza, es el nuevo campeón juvenil navarro del cuatro y medio gracias a su victoria 18-10 ante el leitzarra Baleztena ... en la final del Memorial Guillermo Mazo en Lekunberri. La mayor experiencia, la capacidad rematadora, la defensa y la diferencia de edad –el campeón tiene 17 años y el subcampeón, 16– se han dejado sentir. En la reñida y bonita final de cadetes, victoria del menor de los Rekalde, de Iraizotz, ante Ezkurra (18-16).

