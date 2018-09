Pelota Y a Albisu le señalaron un atxiki... Artola se dispone a entrar de derecha ante Elezkano II. / IÑIGO ROYO Artola y Martija, eliminados pese a la victoria ante Elezkano II y el de Ataun ENRIQUE ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Jueves, 20 septiembre 2018, 08:17

Artola y Martija llegaron ayer en el Adarraga al cartón 22, pero su victoria ante Elezkano y Albisu, que se quedaron en 20, no les libra de la eliminación. Su derrota por 22-19 la víspera ante Altuna III y Aretxabaleta les condena a hacer las maletas y seguir desde casa el resto de lo que queda de feria de San Mateo.

¿Justo? ¿Injusto? Como siempre, hay opiniones para todos los gustos. Que se lo digan a Martija, que ha cuajado dos grandes partidos consecutivos. El de ayer fue tremendo, el mejor del cuarteto con diferencia. El zaguero de Etxeberri puede irse con la conciencia bien tranquila.

Lo mismo que Iñaki Artola, a quien le ha faltado esa pizca de suerte para acabar de llevar la batuta en el marcador. En sus dos comparecencias ha tenido que jugar siempre a remolque y la exigencia es máxima cuando vas por detrás. Ayer volvió a repetirse la historia. El alegiarra y Martija fueron perdiendo 13-9, 19-14 y 20-18, pero en esta ocasión llegar a 22 no les sirvió de nada. Así de cruel es la pelota en ocasiones.

A pesar de perder, Elezkano II y Albisu se jugarán mañana contra Altuna III y Aretxabaleta la plaza que queda restante para la final del domingo. A los últimos les basta con hacer 20 tantos para clasificarse. Los primeros tienen que ganar 22-19 o por mayor diferencia. Las espadas están en todo lo alto. Puede ganar cualquiera.

Se desata la polémica

Fue un partido jugado de poder a poder por los cuatro. Lo dieron todo. Hubo igualdad, tensión, tantos disputadísimos y también polémica. Llegó con 13-13 en el marcador a favor de Elezkano II y Albisu. El zaguero ataundarra se dispone a entrar de aire para devolver una pelota. La volea con la derecha fue limpia, pero el juez de adelante, Santaolalla, que igual tenía ganas de salir hoy en los periódicos, le señaló atxiki y el tanto cayó del lado de Artola y Martija.

20 ELEZKANO II - ALBISU 22 ARTOLA-MARTIJA Tiempo de juego 79 minutos. Pelotazos a buena 667. Tantos de saque Elezkano II, 3. Artola, 0. Faltas de saque Elezkano II, 0. Artola, 0. Tantos en juego Elezkano II, 9. Albisu, 2. Artola, 8. Martija, 4. Tantos perdidos Elezkano II, 3. Albisu, 7. Artola, 5. Martija, 1. Marcador 0-1, 1-1, 1-2, 4-2, 4-4, 5-4, 5-7, 7-7, 7-8, 9-8, 9-9, 13-9, 13-14, 19-14, 19-18, 20-18 y 20-22. Momios de salida 100 a 70 a favor de Elezkano II y Albisu. Doble a sencillo por abajo. Incidencias casi lleno en el Adarraga de Logroño en la cuarta jornada de la feria de San Mateo. 1.100 personas. DESTACADOS Primer partido Julen Retegi el de Eratsun marcó la diferencia en la cancha y Salaverri acusó la inactividad. Tercer partido Peña II gran capacidad rematadora del tolosarra y claro dominio de Mariezkurrena II atrás. Balance Asegarce mantiene su ventaja (4-1) en los duelos entre pelotaris de ambas empresas.

Albisu no daba crédito a lo que veían sus ojos. Al parecer, los jueces ya le habían advertido con anterioridad en un par de ocasiones que no iban a dejar pasar ninguna más. Y a la primera oportunidad que tuvieron lo pusieron en práctica. «Es algo que no me ha pasado nunca, no sé hacer atxiki. No voy a decir nada más», declaró el ataundarra en vestuarios visiblemente enojado.

Cuando parecía que el fantasma del atxiki había desaparecido definitivamente de los frontones después de unos años convulsos cargados de polémica, por desgracia volvió a dejarse ver ayer en el Adarraga de Logroño. Cabría hacerse una pregunta. ¿Habría sido el juez capaz de hacerlo si el infractor hubiera sido Titín? ¿O Irujo? ¿O Aimar? Si es a Titín y en San Mateo, hubiese tenido problemas para abandonar el frontón. Pero Albisu no es Titín.

El partido -las pelotas se quedaron al principio y provocaron que se endureciera en el tramo final, se alargó por espacio de 79 minutos, cuatro más que el del martes. Y se cruzaron a buena 667 pelotazos, 43 más. Artola y Martija se han llevado dos buenas palizas consecutivas y lo malo es que ambas no han servido para nada salvo para la autoestima. Hay veces que con ganar no es suficiente...