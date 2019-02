Pelota Albisu debe asumir los galones en Soria Jon Ander Albisu arma el brazo para golpear de derecha ante Jon Mariezkurrena. / ASKASIBAR La baja de Olaizola obliga al zaguero ataundarra a llevar el peso de la pareja hoy con Víctor ante Elezkano y Rezusta | ENRIQUE ECHAVARREN Sábado, 16 febrero 2019, 08:53

Jon Ander Albisu tiene que cambiar de rol. La ausencia por lesión de Aimar Olaizola obliga al zaguero ataundarra a llevar el peso de la pareja en las dos jornadas que restan para la conclusión de la liguilla de cuartos. Tiene siete puntos en su casillero, pero las tres últimas derrotas consecutivas les han impedido certificar su pase a semifinales. La primera experiencia sin el goizuetarra no fue fructífera. Arteaga II ocupó el puesto del menor de la saga de los Olaizola el pasado domingo en el Ogueta gasteiztarra. Sin éxito. Ahora es Víctor quien tendrá que asumir ese reto. El delantero de Ezcaray ya ha suplido en dos jornadas a Urrutikoetxea, pero no es lo mismo jugar sin opciones clasificatorias que hacerlo cuando los tantos valen su peso en oro. La responsabilidad es mucho mayor.

A ambos les espera hoy (17.45) un reto de altura en el frontón del polideportivo La Juventud de Soria ante Elezkano II y Rezusta. Los líderes sellaron hace varias semanas el billete para la liguilla de semifinales y no tienen presión alguna. Es les hace aun más peligrosos en un frontón que el ataundarra ya conoce porque ha jugado allí en un par de ocasiones pero adelanta que las pelotas tienden a quedarse en nada a mitad de partido, se gastan y cogen bote.

Albisu reconoce que se llevó un «golpe tremendo» cuando el propio Aimar Olaizola le comunicó la gravedad de su lesión. Desgraciadamente, no es la primera vez que el zaguero ataundarra vive una experiencia similar durante el Campeonato de Parejas. En 2013, Pablo Berasaluze se rompió el tendón de Aquiles durante la disputa de la final. Tres años después, Albisu se lesionó en la primera jornada de la liguilla de semifinales y en 2017 Iñaki Artola sufrió una luxación de hombro. El año pasado, Víctor, su pareja oficial, fue apartado por la empresa por bajo rendimiento. Ahora vuelven a juntar sus destinos, aunque de momento solo en esta jornada. Baiko no ha decidido todavía quien acompañará a Albisu en Ataun. Laso sigue de baja. Tiene fracturado un dedo y no está en condiciones de jugar.

Víctor y Albisu tienen a su favor que dependen de ellos mismos para conseguir ese ansiado octavo punto. De no lograrlo en Soria, les quedará otra oportunidad el sábado 23 en el frontón Auzoeta de Ataun frente a Irribarria-Zabaleta. El zaguero guipuzcoano jugará en casa.