LA PRÓRROGA La aizkora hace justicia con Mugertza II Txapeldun. Ugaitz Mugertza, exultante, tras proclamarse campeón de Gipuzkoa de aizkolaris. El de Mutriku se proclama en Mendaro campeón de Gipuzkoa de aizkolaris

Llevaba unos años avisando y cada vez estaba más cerca del título, y ayer el deporte de la aizkora hizo justicia con un aizkolari de clase inmensa. Ugaitz Mugertza, 'Mugertza II', hijo mayor de Fuato Mugertza, se proclamó por primera vez campeón de Gipuzkoa de aizkolaris. El del barrio de Olatz de Mutriku se merecía como pocos un gran título y ayer por fin logró alzarse con la victoria y calarse la txapela.

Mugertza II es de esos aizkolaris que levanta admiración dentro del mundillo del deporte rural. Por un lado, por su clase como aizkolari y, por otro, por su humanidad. Seguro que su victoria no solo le hizo feliz a él y a la gente de su entorno. También alegró el día a muchos aficionados y deportistas del herri kirolak. El año pasado llegó al último tronco en primera posición, peleando por el título, y al final quedó tercero a poco más de medio minuto de la txapela. En 2015 y en 2016 también estuvo metido de lleno en la pelea por la taxapela, pero al final el trabajo se le hacía algo largo. Muchos decía que a Mugertza II le faltaba el golpe y la fuerza de otros aizkolaris y que los trabajos de los campeonatos más importantes se le hacían largos.

CLASIFICACIÓN 1. Ugaitz Mugertza 33 13 2. Iñaki Azurmendi 34 10 3. Mikel Larrañaga 34 22 4. Joseba Otaegi 35 39 5. Julen Alberdi 'Txikia V' 35 48 6. Xabier Zaldua 39 02

Es cierto que acusaba el esfuerzo a medida que pasaban los minutos, pero no es menos cierto que con la edad, el poso que da la experiencia y la madurez que dan los 31 años ha conseguido una estabilidad y un nivel espectacular. Está metido de lleno entre los cinco mejores aizkolaris de la actualidad. Y ahora, además, tiene ya en sus vitrinas un gran campeonato individual.

Por parejas, junto a su amigo Aitzol Atutxa, cosechó grandes éxitos y triunfos. También ganó muchas txapelas en sus inicios como aizkolari sub18 o sub23 y en trabajos cortos llevaba ya muchos años siendo top. Ahora esta txapela le consagra también como uno de los mejores en trabajos largos. Por de pronto ya es campeón de Gipuzkoa y sucede en el palmarés a todo un Iñaki Azurmendi que ayer se tuvo que conformar con el segundo puesto.

Relevo

Ugaitz Mugertza cortó los diez troncos (cuatro kanaerdikos, cuatro de 60 pulgadas y dos oinbikos) en 33 minutos y 13 segundos, aventajando en 57 segundos a Azurmendi y en un minuto y nueve segundos a Mikel Larrañaga. Ambos habían copado los primeros puestos durante los últimos cinco años, pero en el frontón Goñati de Mendaro tuvieron que claudicar ante la fortaleza el mutrikuarra.

Larrañaga llegó a liderar la prueba, pero poco a poco Mugertza fue cogiendo la delantera primero y la ventaja después. Esta vez no fue él quien perdía tiempo a medida que avanzaba el trabajo. A la inversa, el paso del tiempo le beneficiaba y poco a poco se iba distanciando de sus rivales. Sus perseguidores, no obstante, no se distanciaban demasiado y el campeón no se pudo relajar en ningún momento.

La final tuvo emoción en todos los puestos, salvo el último, y las diferencias eran cortas entre el primero y el quinto. Nadie perdía comba, salvo Xabier Zaldua. El duelo por el segundo puesto fue fratricida, al igual que la pelea por la cuarta plaza. Azurmendi y Larrañaga dirimían el subcampeonato y al final, en un último esfuerzo, el de Arriaran se adelantaba por doce segundos.

No le fue a la zaga el duelo entre Joseba Otaegi y Julen Alberdi 'Txikia IV' por el cuarto puesto. El azkoitiarra es otro que va a más y cualquier día se cala también la txapela. Una txapela que ya tiene el de Zizurkil en su casa. Y Otaegi hizo valer su experiencia para clasificarse cuarto con nueve segundos de ventaja sobre Alberdi, quinto. Ambos no quedaron lejos del primer puesto. A dos minutos y medio. En un trabajo tan largo y exigente es estar cerca. Algo que no consiguió Zaldua, que con 39:02 cerraba la clasificación.