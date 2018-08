Aimar dice que «es la tercera vez que juego de zaguero» Jueves, 9 agosto 2018, 06:57

La presencia de Aimar Olaizola y Joseba Ezkurdia como zagueros es uno de los reclamos del Desafío del Txakoli, que dará el pistoletazo de salida a la feria del Atano III. No es una posición extraña para el de Goizueta, que deberá hacer otro esfuerzo extra. «Si la memoria no me falla, será mi tercer partido como zaguero. Los dos anteriores fueron con Pablo Berasaluze El primero fue contra Titín-Irujo en el Atano III de Donostia y el segundo, frente a Xala-Irujo en el Adarraga de Logroño». Ambos se produjeron el mismo año, 2009, en el intervalo de un mes.

Olaizola II salió airoso de ambos. Derrotaron con un severo 22-7 a Titín e Irujo y superaron 22-20, con más aprietos, a Xala e Irujo. Recientemente, a finales de julio, le tocó ocupar ese puesto en su primera experiencia como trinquetista, en el Moderno de Baiona. Perdió. Esta vez llevará de delantero a Artola, presente en el Desafío pero no en el torneo. El de Alegia, por lo tanto, no podrá defender el triunfo cosechado en 2017 junto a Albisu.

Comprobaremos, asimismo, cómo se desenvuelve Ezkurdia de zaguero. Los técnicos que le han visto en entrenamientos hablan bien de su adaptación. Volea, juego de aire y fuerza no le faltan.