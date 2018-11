«Cada vez que me afeitaba antes de un partido perdía y dejé de hacerlo»

- ¿Qué se siente estando arriba?

- Estar peleando por las txapelas es una gozada. El objetivo es estar ahí mucho tiempo con los mejores. Sabía que iba a ser muy difícil llegar a esta final, pero me hacía mucha ilusión disputarla al ser en Navarra.

- ¿No da vértigo?

- No, por ahora no. Hay que disfrutar y aprovechar este momento. Hay más exigencia, pero tengo muy claro que hay que seguir trabajando.

- Motivación no le falta, cada tanto que consigue lo celebra como si hubiera ganado la Champions...

-Sí, ya me lo ha comentado más de uno, pero es una forma de liberar la tensión. A mí me viene bien desfogarme así después de un tanto duro. Es algo natural, me sale sin querer.

- ¿Cómo es la rutina de un pelotari antes de un partido?

- No varía mucho en mi caso, casi todos los partidos hago lo mismo. Suelo llegar al frontón hora y media antes de que empiece el festival. Me pongo los tacos y salgo a calentar en el tanto doce del primer partido. Antes tenía más manías, pero me he dado cuenta de que no sirven de nada.

- Cuente, cuente.

- Si ganaba usaba las mismas zapatillas, tampoco cambiaba de pantalones y las muñequeras me las colocaba siempre igual, con las letras de Astore siempre hacia adelante. Y con la barba también.

- ¿Con la barba?

- En el Parejas, cada vez que me afeitaba antes de un partido perdía y deje de hacerlo. La última vez que lo hice fue antes de empezar la liguilla de semifinales y no volví a afeitarme hasta la final.

- ¿Qué supondría ganar la txapela?

- Sería la bomba acabar el año ganando dos títulos.

- ¿Qué le dice la palabra trabajo?

- Una forma de vida.

- ¿Ilusión?

- Necesaria para afrontar cualquier cosa.

- ¿Suerte?

- Necesario para todo.

- ¿Txapela?

- Algo con lo que sueñas desde niño.

- ¿Cuántas entradas ha reservado?

- Cerca de 300.

- ¿Hasta cuándo tiene contrato con Aspe?

- Hasta diciembre de 2022. Renové en julio, después de Sanfermines.

- El Parejas está a la vuelta de la esquina...

- No le he dado vueltas aún, en mi cabeza solo está presente la final del cuatro y medio.

- ¿Le gustaría volver a jugar con Zabaleta?

- Por supuesto, pero eso no depende de mí. Jugar con él es una gozada, lo mismo que con Rezusta, que son los dos zagueros que marcan la diferencia en estos momentos, pero no me importaría hacerlo con otro compañero. Con todos me llevo muy bien, son grandes pelotaris.