Las notas de la semana

Desde la despedida de Ane Santesteban a la derrota de la Real Sociedad ante el Rayo, repasamos la semana

DV

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:40

  1. 3

    Ane Santesteban

La ciclista de Errenteria se despidió ayer en el Gran Premio Ciudad de Eibar después de una larga trayectoria profesional. En el momento del adiós recogió todo el cariño y admiración que ha sembrado estos años en el pelotón.

  1. 2

    IDK

El conjunto dirigido por Azu Muguruza y liderado por la senegalesa Faye estrenó la temporada ganando al Gran Canaria. Un buen paso para seguir ganando confianza y afrontar un curso que se presenta muy igualado.

  1. 1

    Athletic

El club rojiblanco mostró su apoyo en San Mamés a Palestina, representada por un grupo de refugiados y miembros de la UNRWA. Ante un genocidio reconocido por la ONU no caben medias tintas. Fue un momento muy emotivo.

  1. 0

    Real Sociedad

El conjunto txuri-urdin ha tocado fondo con su derrota ante el Rayo en un partido en el que no fue inferior al rival pero en el que volvió a cometer más errores. La situación se agrava de forma peligrosa y urge reaccionar cuanto antes.

