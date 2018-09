El volantazo de François Fillon El que fuera candidato a la presidencia de Francia se postula como máximo responsable de la Federación Internacional de Automovilismo BORJA OLAIZOLA Domingo, 2 septiembre 2018, 16:38

De candidato al Elíseo a presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). El volantazo de François Fillon, apeado abruptamente de la política el año pasado después de que se supiese que había asignado una remuneración con fondos públicos a su mujer por una trabajo que en realidad no realizaba, es de los que dejan una huella sobre el asfalto. El que fuera aspirante a ocupar la presidencia de la República ha vuelto a demostrar que el concepto de puertas giratorias tiene no es patrimonio exclusivo de la clase política española y que tiene un fuerte arraigo entre las élites europeas.

François Fillon, que se había impuesto en las primarias para la elección del candidato a la presidencia de la derecha francesa del bloque de Los Republicanos, heredero de la UMP, se vio salpicado por el escándalo de las asignaciones a su esposa, bautizado como el 'Penelopegate'. El chanchullo que había urdido para que su mujer, la galesa Penelope Clarke, percibiese una remuneración como asistente parlamentaria minó seriamente su credibilidad y le dejó sin posibilidades en las elecciones presidenciales. Ampliamente superado por Marine Le Pen y Emmanuel Macron, el que había sido el candidato con más probabilidades antes del escándalo tuvo que tirar la toalla al no superar la primera vuelta.

Con su reputación y su imagen bajo mínimos después de tan contundente derrota, François Fillon, de 63 años, llegó a la conclusión de que su carrera política había tocado a su fin y decidió dar un volantazo. Primero se convirtió en socio de una importante firma de inversión y gestión de capitales, Tikehau Capital, y luego recurrió a sus contactos para explorar el abanico de posibilidades que se le abrían. No tuvo que esperar mucho: la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), dirigida por el francés Jean Todt, antiguo responsable del equipo de F1 de Ferrari, le ofreció un puesto al frente del Comité de Constructores y Fillon ni se lo pensó.

El ya expolítico es un apasionado del motor, afición que probablemente comparte con todos sus convecinos de Le Mans, la localidad en la que nació y en la que sigue viviendo Su hermano menor, que de hecho es el principal responsable de las 24 Horas de Le Mans, tuvo probablemente algo que ver con la designación. Los dos Fillon han participado en más de una ocasión en la versión de las 24 Horas de Le Mans que congrega a vehículos clásicos al volante de un Lotus Elan de 1965.

Se dice que la entrada de Fillon en la FIA forma parte de un plan para que sustituya a Todt al frente de la todopoderosa institución. Además de controlar con mano de hierro todas las competiciones del mundo del motor, incluida la muy lucrativa F1, la FIA ejerce una influencia decisiva en otros muchos aspectos del automóvil: seguridad, medio ambiente, carreteras... Si las cosas no se tuercen, François Fillon podría coger en unos meses las riendas de la organización que marca el rumbo de la automoción, uno de los lobbies con más poder del planeta. No es lo mismo que pilotar Francia desde el Elíseo, pero no está mal para alguien que se había salido de pista en plena carrera.