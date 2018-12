Dakar Sainz y Roma, dos favoritos en el mismo equipo Nani Roma, durante la presentación ayer en Madrid. / EFE El madrileño y el catalán compartirán escudería en la próxima edición del famoso rally, que tendrá lugar en Lima a partir del domingo 6 de enero DV Y AGENCIAS SAN SEBASTIÁN. Jueves, 20 diciembre 2018, 08:36

El piloto catalán Joan 'Nani' Roma, ganador dos veces del Rally Dakar, una en motos (2004) y otra en coches (2014), aseguró ayer que compartir equipo con Carlos Sainz en la marca Mini esta edición «no es un marrón», ya que él siempre ha mejorado con «compañeros duros».

«No es un marrón, he tenido la suerte de competir con los mejores en motos y coches, con compañeros muy duros y siempre me han hecho mejorar como piloto. Es verdad que Carlos Sainz, (Stéphane) y Peterhansel van a estar corriendo, mejor tenerlos en casa que fuera», aseguró Roma en una rueda de prensa de su equipo en Madrid.

Para el doble campeón del Dakar «siempre está bien» tener compañeros como Sainz, también ganador dos veces, la última el año pasado al volante de un Peugeot, ya que él va a intentar «ganarle igual» lleve el vehículo que lleve. Roma correrá este año su vigésimo tercer Dakar, algo que le hace sentirse «un privilegiado» y afortunado con el trabajo que tiene, cuando le preguntaron por si se siente un referente, aunque admitió que aún sigue sintiendo presión. «No recuerdo cuándo no he tenido presión en el deporte. Cuando corro en motocross con mi hijo aún así estoy nervioso. Yo le digo que estar nervioso quiere decir que estás preparado para hacer algo interesante. Yo mismo me autoexijo muchísimo», señaló.

En cuanto a sus expectativas, Roma dijo que la «exigencia» es «máxima». «Creo que sería un error esconderse, trabajamos para ganar», añadió Roma, que destacó no solo el nivel del 4x4 que Mini pone en sus manos, sino también de la competitividad de sus ingenieros y mecánicos. «Nosotros siempre vamos con el objetivo de hacerlo muy bien en el Dakar. Este año en 2018 hemos ganado tres de las cuatro carreras que hemos hecho, un año muy productivo. A nivel de competitividad, cuando ganas al competir te da mucha más confianza», reiteró.

Sobre el trazado de esta edición, que se disputa íntegramente en Perú en diez etapas, Roma admitió que será «complejo» y «muy diferente», con arena y dunas durante los diez días de competición. «Podemos caer en el error de decir que va a ser un Dakar corto pero va a ser muy intenso, va a ser duro hasta el último kilómetro. Hay veces que cuando miras al Dakar miras etapas más o menos duras, este año el contexto está abierto para todos, por tanto será intenso, vas a pasar tres horas del día que no vas a ver nada, las dunas planas a nivel de concentración son difíciles», dijo.

«Un coche para ganar»

Por su parte, el piloto madrileño dijo que la victoria del año pasado no le va a dar «ningún minuto extra» en la próxima edición en Perú, que afrontará con la marca británica Mini, algo que para él era «una prioridad» porque es un coche «con posibilidades de ganar».

«Me importa poco defender el título o no, haber ganado el año pasado no me va a dar ningún minuto extra, con lo cual no pierdo tiempo en eso. Estar con Mini, con un coche con posibilidades de ganar, era una prioridad, y eso es lo que más me importa», manifestó Sainz durante una rueda de prensa este miércoles en Madrid.