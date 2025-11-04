Zurutuza vuelve al Mundial para suplir al lesionado Joe Roberts
El legazpiarra correrá los grandes premios de Portugal y Valencia
San Sebastián
Martes, 4 de noviembre 2025, 09:39
Xabi Zurutuza competirá en el GP de Portugal que se disputa este fin de semana en sustitución de Joe Roberts y también lo hará en ... Valencia. Así lo ha decidido su equipo, el American Racing al estar recuperándose de una lesión el piloto estadounidense.
Zurutuza se estrenará en Moto2. Será la primera vez que lo haga porque en la pasada temporada cuando compitió en el Mundial con el equipo Red Bulls KTM Ajo lo hizo en Moto3.
Esta posibilidad le llega después de competir el pasado fin de semana a muy bien nivel en el circuito de Cataluña en el que después de realizar el segundo mejor crono terminó las dos carreras del fin de semana en cuarta y sexta posición. Zurutuza está compitiendo está temporada en el campeonato Europeo de Moto2.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión