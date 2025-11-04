Zurutuza vuelve al Mundial para suplir al lesionado Joe Roberts

Xabi Zurutuza competirá en el GP de Portugal que se disputa este fin de semana en sustitución de Joe Roberts y también lo hará en ... Valencia. Así lo ha decidido su equipo, el American Racing al estar recuperándose de una lesión el piloto estadounidense.

Zurutuza se estrenará en Moto2. Será la primera vez que lo haga porque en la pasada temporada cuando compitió en el Mundial con el equipo Red Bulls KTM Ajo lo hizo en Moto3.

Esta posibilidad le llega después de competir el pasado fin de semana a muy bien nivel en el circuito de Cataluña en el que después de realizar el segundo mejor crono terminó las dos carreras del fin de semana en cuarta y sexta posición. Zurutuza está compitiendo está temporada en el campeonato Europeo de Moto2.