Xabi Zurutuza: «El objetivo es pelear por el título europeo y estar en 2027 en el Mundial de Moto2»

Xabi Zurutuza (Legazpi, 2006) apenas ha descansado después de una «apasionante» temporada en el campeonato Europeo de Moto2, resuelto con el quinto puesto de la ... general. Apenas una semana en casa y vuelta a coger la maleta para rodar en Valencia con vistas a la temporada que viene en la que seguirá en el equipo American Racing Andifer, en el que aterrizó tras su traumática salida del Red Bull KTM Ajo, con el que no pudo triunfar en su estreno en el Mundial de Moto3. «El balance solo puede ser positivo», asegura Zurutuza. «He vuelto a disfrutar de la moto en un equipo que me recibió con los brazos abiertos y con el que me he entendido a las mil maravillas. La progresión a lo largo de los meses ha sido muy positiva y acabar subiendo al podio en Valencia fue el remate perfecto».

El polaco Milan Pawelec ha sido el ganador final de la general, con 174 puntos, por los 134 de Zurutuza, después de once pruebas repartidas en siete fines de semana. El Europeo de Moto2 se ha confirmado como una categoría ideal para quienes aspiran a dar el salto a campeonatos de más nivel más pronto que tarde. «Es una categoría muy divertida, con motos difíciles de entender al principio pero que da muchas alegrías cuando consigues dominarlas», resume Zurutuza.

Las piezas han encajado para que escudería y piloto quieran seguir juntos la próxima temporada –haciendo oídos sordos a cualquier interés que pudiera llegar– en la que Zurutuza solo se plantea un objetivo: «Pelear por el título». No tiene miedo en verbalizarlo porque los resultados logrados esta temporada –tres podios para ser el segundo mejor novato en la categoría– le permiten intuir que va a ser uno de los pilotos a vigilar en la que viene. «Tenemos mucho trabajo adelantado y eso es muy importante. Es un proyecto de presente y futuro en el que quiero estar. Han sido pequeños detalles los que no nos han permitido pelear por el título este mismo año. La clave estuvo en la carrera de Motorland, en la que yendo primero, me quedé sin sumar y eso ya me penalizó durante toda la temporada».

Zurutuza se ha hecho rápido a una moto que no tiene electrónica, que pesa poco (140 kilos) para los caballos que tiene (150), es capaz de alcanzar los 300 kilómetros por hora y que por tanto «requiere de mucha concentración. Necesitas trabajar a destajo con ella a diferencia de las cilindradas pequeñas en las que todo está muy apretado y cualquier rebufo puede darte alegrías o tristezas sin tanto trabajo».

La moto con la que ha competido tiene chasis Kalex y un motor Triumph de 765 centímetros cúbicos. La previsión es seguir con la misma en la próxima temporada. Será en febrero-marzo cuando inicie los entrenamientos con el equipo y encare los primeros test oficiales en abril en Estoril y Barcelona.

Por de pronto sabe que su compañero Albert Surra abandona el Europeo de Moto2 para pasar a Superbikes y que tendrá dos nuevos pilotos en el box. No le preocupa. «El objetivo es hacer carreras, sumar horas de competición, ganar experiencia y pelear por el título. A partir de ahí, todo lo que venga, bienvenido será. Quiero competir en 2027 en el Mundial de Moto 2 y es por lo que voy a seguir trabajando duro».

La experiencia en Moto2

A la hora de hacer balance de su temporada, no se puede pasar por alto su regreso puntual al Mundial de Moto 2 para suplir al lesionado Joel Roberts en los circuitos de Portimao y Ricardo Tormo. «Fue una experiencia muy buena. Que en el equipo me tengan en cuenta y me den una oportunidad como ésta es la mejor recompensa que un piloto puede tener», valora Zurutuza.

Su adaptación a una categoría desconocida para él fue rápida a pesar de las dificultades porque le tocó pilotar una moto moldeada para un piloto más grande y pesado como Roberts. «Cambia la electrónica, la llanta delantera tiene un compuesto más blando... Fue cambiar de moto casi de un día a otro, sin entrenamientos y sin tiempo para adaptarme. No fue fácil pero lo conseguí».

En Portimao no pudo acabar la carrera al irse al suelo. «Una pena porque es uno de los circuitos que más me gustan a pesar de que también es de los más difíciles. Piloté una Kalex con chasis del 2025 y a pesar de la tremenda ilusión con la que llegué, no pude acabar».

En Valencia «ya fue otra cosa. Optamos por una Kalex con chasis de 2023 porque es el que más se parece al chasis que piloto en el Europeo de Moto2 y ya me puse a 1,3 segundos del primer piloto. A partir de esas premisas, nos pusimos a trabajar y las sensaciones fueron positivas. Estuvimos bastante cerca, pero estando a un segundo, acabé el 23º. Moto 2 es una categoría muy canalla y a la vez apasionante».

Esa percepción no solo es suya, según dice. En el equipo también concluyeron en positivo. «Estar a una décima de pilotos con experiencia como Aaron Canet –subcampeón de Moto3 en 2019 y tercero en 2017– dice mucho. Lo importante es que cuando salía a pista iba cada vez más rápido y eso es algo se valora mucho».