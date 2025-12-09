Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Xabi Zurutuza con la moto con la que ha competido esta temporada con el American Racing Andifer. DV
Motociclismo

Xabi Zurutuza: «El objetivo es pelear por el título europeo y estar en 2027 en el Mundial de Moto2»

El legazpiarra hace balance positivo de su estreno esta temporada en el American Racing Andifer. «He vuelto a disfrutar encima de la moto», confiesa

Álvaro Vicente

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:14

Xabi Zurutuza (Legazpi, 2006) apenas ha descansado después de una «apasionante» temporada en el campeonato Europeo de Moto2, resuelto con el quinto puesto de la ... general. Apenas una semana en casa y vuelta a coger la maleta para rodar en Valencia con vistas a la temporada que viene en la que seguirá en el equipo American Racing Andifer, en el que aterrizó tras su traumática salida del Red Bull KTM Ajo, con el que no pudo triunfar en su estreno en el Mundial de Moto3. «El balance solo puede ser positivo», asegura Zurutuza. «He vuelto a disfrutar de la moto en un equipo que me recibió con los brazos abiertos y con el que me he entendido a las mil maravillas. La progresión a lo largo de los meses ha sido muy positiva y acabar subiendo al podio en Valencia fue el remate perfecto».

