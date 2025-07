La reivindicación de Zurutuza

Xabi Zurutuza sonríe. Y eso es noticia porque los últimos meses nos han sido fáciles para él. El legazpiarra conoció la cara amarga de su ... deporte porque después de convertirse en el primer guipuzcoano que pudo competir en Mundial de Moto 3, diferencias deportivas con su equipo RedBull KTM Ajo le empujaron a romper su sueño e iniciar una nueva etapa fuera del Mundial sin tener asegurado un asiento y una moto a la que subirse. «Ahí es cuando ves lo difícil que es este deporte porque el teléfono deja de sonar», reflexiona Zurutuza.

Un equipo de reciente construcción, el American Racing Andifer, quiso ver en él el piloto con magia en sus manos y no el que salió rebotado del Mundial y le ofreció un asiento en el campeonato de Europa de Moto 2. El envite no era sencillo porque Zurutuza iba a pasar a pilotar una moto más grande, con más kilos, de lo que acostumbraba y que alcanza los 300 kilómetros por hora. «Era una oportunidad y un reto al mismo tiempo, pero sentí desde el principio que ellos tenían plena confianza en mí y yo estaba seguro de que tengo mucho que decir todavía», confiesa.

Apenas tres carreras después de arrancar la temporada oficial el tiempo le ha dado la razón. Zurutuza ha logrado subir al podio en las dos carreras que se celebraron en la última cita en el circuito de Magny Cours. Dos terceros puestos que redondearon un fin de semana que había arrancado con el récord del circuito y la pole. «Me alegra todavía más que las dos carreras se disputaran en condiciones muy distintas, con lluvia y en seco. En la primera me quedé sin neumático y en la segunda patiné en la salida y me quedé el duodécimo. Desde esa posición fui adelantando poco a poco hasta el tercer puesto del cajón», rememora el piloto.

Zurutuza, según desvela, ya «intuía» que en cualquier momento podía darse un fin de semana como ese. «Me faltaba el último paso. La moto es más rígida que las que he pilotado –tiene chasis Kalex con motor Triumph de 765 centímetros cúbicos– y me estaba costando pero sabía que iba a llegar».

En ese camino hasta el podio, Zurutuza ve un punto de inflexión en una caída que sufrió en Estoril, en la segunda carrera del calendario. «Me vino bien porque busqué el límite, quería saber hasta dónde llegábamos la moto y yo, y lo encontré. Hay caídas que restan, que te meten el miedo en el cuerpo, y otras que suman. Ésta fue positiva».

Próxima cita: Motorland

Instalado Zurutuza en la cuarta plaza de la general, con 71 puntos a 17 del líder Unai Olladre, el calendario le llevará próximamente al trazado de Motorland Aragón el fin de semana del 26-27 de este mes. «Es un circuito que se me da bien y soy optimista. Este viernes tenemos un test allí y veremos», zanja cuando se le pregunta por las posibilidades que tiene de volver a subir al podio.

El legazpiarra no ve otra cosa que no sea pelear por ganar carreras. «Soy 'rookie' (novato) en la categoría y más joven que la mayoría de la parrilla, nadie esperaba verme tan arriba, pero no quiero parar aquí». Considera el piloto que «todavía se pueden mejorar aspectos técnicos» después de ver que la moto «tiene mucha velocidad punta». Desde esas prestaciones, con la confianza plena de la gente que le rodea y no como le ocurrió en el equipo KTM, Zurutuza tiene todavía tiempo para escalar en la clasificación –restarán carreras en el circuito de Emilia Romagna, Catalunya y Ricardo Tormo– y quizás para volver al Mundial. «No es algo que me quite el sueño. Ahora mismo estoy contento, disfrutando de la moto y del equipo. Lo que tenga que venir, ya vendrá».