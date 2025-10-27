Noah Dettwiler se mantiene «en condición estable, pero todavía crítica»

Jesús Gutiérrez Lunes, 27 de octubre 2025, 14:54 Comenta Compartir

Las últimas informaciones que llegan sobre el estado de salud del Noah Detwiler son preocupantes, pero al mismo esperanzadoras. El joven piloto suizo de 20 años se mantiene en un hospital de Malasia donde «se ha sometido a varias cirugías en las últimas horas que salieron bien», según un informe que ha compartido su equipo, el CIP Green Power Team, en sus redes sociales. Un texto breve en el que se indica que «según los médicos a cargo, su condición es estable, pero todavía crítica», y agradecen las muestras de apoyo que han recibido desde el domingo: «Agradecemos su comprensión y pedimos que se respete la privacidad de Noah y su familia. Gracias a todos por su increíble apoyo y mensajes», concluye.

Noah Dettwiler se vio inmerso en un terrorífico accidente justo antes de arrancar la carrera de Moto3. En la vuelta de formación, se encontraba rodando lento en la salida de la curva 3 del trazado malasio cuando llegó a su altura el campeón del mundo de la categoría, José Antonio Rueda, que no pudo esquivarle y le impactó por detrás a gran velocidad. Ambos quedaron tendidos sobre el asfalto y tuvieron que ser reanimados en la pista por el equipo de intervención rápida de MotoGP; y después evacuados en helicóptero hasta un hospital cercano al circuito.

Allí continúan los dos desde la mañana del domingo, aunque el español con un parte de lesiones mucho más favorable. «Está despierto y consciente en el hospital sin lesiones graves en la cabeza o el torso, aunque sufre una conmoción cerebral grave por el impacto». El piloto sevillano sigue en observación, aunque podría ser dado de alta en las próximas horas y viajará a Barcelona donde será operado de una fractura en la mano derecha.

Temas

Malasia

Moto3