GP de Países Bajos Márquez, obligado a remontar en Assen Fabio Quartararo consiguió la 'pole' en una apretada lucha, con el campeón del mundo cuarto en parrilla COLPISA Domingo, 30 junio 2019, 00:10

Una carrera de MotoGP para la que Marc Márquez no es el máximo favorito. Una en la que Yamaha y Suzuki han marcado la pauta en los entrenamientos y no Honda ni Ducati. Una prueba que el año pasado brindó un espectáculo de primer nivel, con unos 180 adelantamientos, aproximadamente 80 de ellos en el grupo de cabeza, donde siete pilotos pelearon por los puestos de honor. Estos son algunos de los antecedentes de lo que podría verse en Assen, un trazado bendecido este fin de semana por el buen tiempo, incluso por altas temperaturas pero no del nivel de las que asolan otras zonas de Europa, con España como uno de sus mayores exponentes, pero sí elevadas para lo que suele ser habitual en esta zona de los Países Bajos.