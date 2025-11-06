Moto2 es la clase reina en Portugal

Jesús Gutiérrez Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:03 Comenta Compartir

Solo queda coronar un campeón en este 2025. Después de que Marc Márquez en MotoGP y José Antonio Rueda en Moto3 cerrasen sus títulos por la vía rápida, el de la categoría intermedia sigue abierto, con una igualadísima batalla a dos, pero con hasta cinco pilotos con posibilidades matemáticas todavía. El líder de Moto2 tendrá su primer 'match ball' este fin de semana en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portimao, y por primera vez desde el mes de abril al frente de la clasificación no está un español.

Diogo Moreira confirmó el 'sorpasso' el último domingo en Malasia, tras una inoportuna caída de Manu González y completando una espectacular remontada en la que llegó a estar a 60 puntos. Las trayectorias del español y el brasileño son completamente opuestas, con el de Sao Paulo recuperándole puntos en siete de los últimos ocho grandes premios y llegando a esta parte decisiva del campeonato con nueve a su favor. Esto quiere decir que hay dos combinaciones que darían el título a Moreira, si gana y González es octavo o peor; y si es segundo y su rival es decimotercero o peor. Pero también significa, viendo el vaso medio lleno, que el piloto español depende de sí mismo para ser campeón, ganando las dos carreras que restan.

Con esa actitud afronta Manu González el penúltimo duelo en Portimao, trasladando a su rival toda la presión que ha tenido él la mayor parte del año. «Ahora el que no puede cometer fallos es él y eso puede jugar a mi favor. Yo estoy segundo y ya no tengo nada que perder, si gano el título bien y si no, estaré contento por el año que hemos hecho», comentaba el español en el trazado luso, consciente de que no tiene ya margen de error si quiere mantener la esperanza de cara a Valencia.

Un guante que no recogía Moreira, que aseguraba «afrontar un fin de semana normal, porque para mí el trabajo de este año ya está hecho. He recuperado muchos puntos, he ganado carreras y quiero ganar alguna más de aquí a final de año». La tendencia juega claramente a su favor, pero si algo ha demostrado el motociclismo es que puede ser impredecible y a eso se agarran los otros tres pilotos con opciones: el belga Baltus (a 35 puntos) el británico Dixon (a 41) y un Arón Canet que se ha deshinchado en el tramo final (a 43).

La lucha por el bronce

Desde que se estrenó el formato sprint en MotoGP, que reparte 37 puntos por evento, siempre se había llegado hasta el último Gran Premio con el campeonato por decidir. La excelsa temporada de Marc Márquez acabó con la emoción por el título con cinco carreras de margen, justo las que se acabará perdiendo el piloto de Cervera por esa complicada lesión en el hombro derecho que le mantiene alejado de la competición desde aquella caída en Indonesia. Y en el pasado GP de Malasia Álex Márquez se aseguró el subcampeonato, firmando un hito histórico para dos hermanos.

Queda por resolver quién acompaña a los Márquez en el podio de final de curso. Y ese tercer puesto es lo que mantiene la emoción en MotoGP, con tres pilotos y tres marcas en la ecuación. Marco Bezzecchi con la Aprilia, Pecco Bagnaia con la Ducati y Pedro Acosta con la KTM. Solo cinco puntos separan a los dos italianos, mientras que el español está a 31 de la tercera plaza, cuando quedan 74 en juego. Además de luchar por esa tercera posición, el de Mazarrón persigue la que sería su primera victoria en MotoGP en un circuito que le trae muy buenos recuerdos porque en este escenario se proclamó campeón de Moto3 en 2021.

Y aunque el paddock está instalado en Portimao, llegan muy buenas noticias desde Kuala Lumpur donde el suizo Noah Dettwiller permanece en el hospital tras sufrir un espeluznante accidente con José Antonio Rueda en el pasado GP de Malasia. El joven piloto tuvo que ser reanimado en la pista e ingresó en estado crítico y tras diez días de pesadilla en la UCI; apura sus últimas horas antes de ser repatriado a su país, para ser operado de sus lesiones. Mientras que el sevillano Rueda, ya está en España donde fue operado con éxito de múltiples fracturas en la mano y el radio.