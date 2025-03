Marc Márquez sigue en estado de gracia

Jesús Gutiérrez Viernes, 14 de marzo 2025, 21:43 Comenta Compartir

Hacía seis años que Marc Márquez no ponía un pie en el circuito de Termas de Río Hondo, pero parecía el jardín de su casa. Ya desde los primeros entrenamientos libres se puso al frente de la tabla de tiempos como si no hubiese pasado el tiempo y dejó lo mejor para la segunda sesión cronometrada de la tarde. Esa práctica que clasifica directamente a los diez primeros para la Q2 y que es el primer momento clave del fin de semana.

Con los neumáticos más blandos, el español trituró el récord del circuito de Argentina. No se trataba de un registro más, ya que era la marca más antigua que se mantenía vigente. Y es que desde 2014 nadie había rebajado el 1:37.683 que hizo el propio Marc Márquez para hacerse la pole de aquel año con la Honda. Once años después, vestido de rojo Ducati, el de Cervera paró el crono en 1'37.295 y volvió a meter el miedo en el cuerpo a todos. Previsiblemente ese nuevo récord le durará menos de veinticuatro horas ya que, si no llueve en la jornada del sábado, debería rebajarse en la Q2. Lo mejor de todo es que no fue una vuelta esporádica, porque ya antes tenía el mejor tiempo de la sesión, pero ese giro final fue la puntilla para sus rivales. Y es que, tras arrasar en Tailandia, el piloto catalán va por el mismo camino en Argentina, lo que supondría dar un golpe en la mesa en este mundial que cada día se tiñe más de rojo.

Ducati volvió a dominar con mano de hierro un entrenamiento, con Fabio Di Giannantonio segundo, que evitó un nuevo doblete de los hermanos Márquez, ya que Álex terminó tercero, misma posición que en los libres de la mañana, y volvió a mostrar muy buenas sensaciones, siendo un claro aspirante al podio este fin de semana.

Susto de Bagnaia

Al margen de las Ducati, que de momento han hecho pleno en todos los entrenamientos que se han disputado en 2025, la variedad mecánica se vio de nuevo en la parte alta de la tabla, con representantes de las cinco marcas clasificadas para la Q2. Marco Bezzecchi situó cuarto a la Aprilia, Brad Binder fue quinto con la KTM, Álex Rins firmó un fantástico sexto con la Yamaha aprovechando la estela de Márquez en su vuelta rápida, y Johann Zarco terminó séptimo con la Honda. Cerraron el top 10 Fabio Quartararo, Pedro Acosta y Pecco Bagnaia, que salvó los muebles por los pelos.

El italiano no pudo acercarse en ningún momento al ritmo que marcó su compañero de equipo y a falta de cinco minutos, cuando ya había puesto su segunda goma en busca de rebajar su tiempo, se fue al suelo y hasta el último segundo temió quedarse fuera de la Q2. Al final, pasó por un escaso margen de 21 milésimas, que fue lo que le separó del undécimo tiempo del japonés Ogura, que lo habría mandado por segunda vez esta temporada a la repesca de la Q1. Se libró esta vez Bagnaia, que no transmite las mejores sensaciones ni en la pista ni fuera de ella, con gestos de desaprobación cada vez que se baja de su Ducati.

Otra jornada de dominio español también en las categorías pequeñas, donde Manu González, ganador en Tailandia, se hizo con el mejor tiempo en Moto2 por delante de Alonso López. Aquí el susto lo dio Arón Canet, con una dura caída sobre su hombro izquierdo que hizo temer lo peor, pero que finalmente quedó en una contusión y podrá continuar el fin de semana. Mientras que en Moto3, tres jóvenes talentos nacionales lideraron la jornada: David Almansa, Álvaro Carpe y José Antonio Rueda, que se impusieron al héroe local, Valentín Perrone, criado en Barcelona, aunque compite bajo la bandera argentina, que le corre por las venas por parte paterna.

Temas

Marc Márquez