El paso más grande de Marc Márquez

borja gonzález Madrid Lunes, 19 de abril 2021, 14:03 Comenta Compartir

Marc Márquez sonriendo como un niño después de terminar el primer entrenamiento del Gran Premio de Portugal, sus primeras 14 vueltas en una MotoGP tras 265 días de baja. Marc Márquez no pudiendo contener las lágrimas nada más quitarse el casco tras completar la carrera del domingo, cerrada con un brillante séptimo puesto. «Emoción es la palabra correcta», definía lo que había vivido dos horas después de bajarse de su Honda. «Soy una persona a la que le gusta mantener sus emociones dentro, pero cuando llegué al box exploté y no pude controlarme», reconoció el piloto catalán.

«Ha sido un período muy largo soñando con este momento, el de terminar una carrera de MotoGP, y ha sido el paso más grande en mi proceso de rehabilitación. Y sentirme otra vez piloto de MotoGP era mi sueño y es lo que he hecho. Cuando he bajado de la moto por supuesto que estaba exhausto y todo lo demás, pero ha sido más una explosión de emociones que no he podido evitar», añadió el ocho veces campeón del mundo, seis de ellas en la categoría reina.

A Márquez, tras una gran salida, se le vio con cierta tensión en los primeros giros, un poco desbordado en la lucha inicial, hasta que pudo encontrar su sitio para empezar a marcar un muy buen ritmo que le permitió explorar su cuerpo en las 25 vueltas que duró la carrera. «Puede que lo más duro hayan sido las primeras vueltas, porque no estaba en mi lugar. Es como cuando estás en el colegio y juegas al fútbol con chicos más mayores, te sobrepasan por todas partes. En mis primeras vueltas no me sentía en mi lugar, no tenía el ritmo, no tenía el control de la moto y todo el mundo ha empezado a adelantarme, pero luego me he calmado, no he peleado, no he entrado en este tipo de luchas y simplemente he encontrado mi sitio», destacó el piloto de Repsol Honda. El catalán reconocía que en las últimas seis vueltas simplemente se había centrado en mantenerse sentado en su moto para alcanzar el objetivo más importante de su día, ver la bandera a cuadros.

Tras esto, a Márquez le tocará seguir siendo paciente con su proceso de recuperación, con esa máxima que lleva exponiendo desde hace unas semanas, la de seguir a rajatabla lo que le dicten los médicos: «No sé cuánto necesitaré para estar en mi mejor forma. Un punto importante que comentamos con los doctores antes de la carrera es que el regreso a la competición significaba que el entrenamiento en casa tendría que ser menor, y eso quiere decir que ahora entre carrera y carrera no voy a pilotar ninguna moto».

«Solo podré entrenar en el gimnasio tres o cuatro días como máximo, sin mucho peso, porque el hueso está bien pero el estrés al que se le puede someter debe de ser progresivo. Esta es una razón por la que hará falta más tiempo para volver a una condición física plena pero debo seguir los consejos de los doctores. Ellos me han dado la oportunidad de volver a pilotar una MotoGP. En la siguiente revisión veremos cómo está el hueso, si puedo hacer algo más, pero este chequeo no será hasta después de Jerez», confirmó. Un circuito, el andaluz, menos exigente físicamente que el de Portimao. El 30 de abril Márquez volverá a subirse a su moto, en el escenario donde se lesionó. Tras la séptima posición del domingo, ¿cuál será el nivel al que será capaz de llegar?