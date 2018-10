Moto3 | GP Australia Jorge Martín: «Ha sido la carrera más difícil de mi vida» Jorge Martín, quinto en Australia. / Efe El piloto español fue quinto y aumenta hasta los doce puntos su ventaja en la general con el primero BORJA GONZÁLEZ Phillip Island (Australia) Domingo, 28 octubre 2018, 16:04

Quinto con Bezzecchi sin puntuar y Di Giannantonio segundo: ese fue el saldo que sacó Martín en Phillip Island, en una carrera de infarto en la que pudo pasar de todo. Tras este resultado el piloto español aumenta hasta los doce puntos su ventaja en la general con el primero, y ve cómo se acerca a 20 el segundo.

¡Vaya carrera!

Yo creo que la carrera más difícil de mi vida. Creo que hemos hecho un gran papel, a pesar de todos los adelantamientos en un grupo tan grande, y de tener muchos problemas, porque he tenido muchos durante la carrera que ya he notado esta mañana y que no había tenido durante el fin de semana. No sé, me encontraba muy mal con la moto, pero con todo me sentía fuerte; teníamos el desarrollo muy corto y a final de recta me pasaban de diez en diez, pero luego en las curvas podía ir adelantando, me he encontrado muy bien para la última vuelta. En la zona de las curvas 9 y 10 casi me toco con Vietti y me he asustado. Podría haberle adelantado pero prefería salvar los muebles. He salido muy fuerte de la última curva pensando adelantar, pero al final he sido quinto, más puntos en el campeonato, que era el objetivo claro. 'Diggia' nos ha recuperado un poco pero llegamos muy motivados a la siguiente.

¿Tanto ha cambiado la moto de ayer a hoy?

No sabemos por qué. Teníamos la moto muy bien para el viento que había ayer, pero ha cambiado, iba en otra dirección y con diferente fuerza. Eso nos cambiado un poco todo pero, de todas formas, creo que ha sido un resultado positivo.

¿Ha llegado a pasar miedo en medio de ese grupo?

Yo creo que cada vuelta era una locura, llegas a 230 o 240km/h a final de recta y veías que a uno se le cerraba, que otro te echaba, era una locura. Yo utilizaba mucho la parte de fuera porque era la única línea libre y ha salido todo bien al final.

¿Siente que es un milagro haber acabado en pie?

En la última vuelta tenía mucho miedo de que alguno por detrás se pasase de frenada y se me llevase puesto, pero no ha pasado. Así que puedo estar contento.

Es lo que le ha pasado a Bezzecchi…

Sí, sí. Pero igual que le ha pasado a él le podría haber pasado a cualquiera, ha sido una locura, en Australia es siempre así. Pensaba tener un pelín más de ritmo para escaparme, pero he tenido un susto cuando estaba intentando al principio dar el tirón y he perdido la opción, porque el ritmo ha sido súper lento.

En la penúltima vuelta antes de entrar ha hecho un gesto como dejando pasar a la gente.

He tenido un problema, porque en el marcador me ponía que tenía que perder una posición, pero el mensaje estaba durante toda la carrera. No veía los tiempos y he dejado tres veces pasar. A parte de los adelantamientos he dejado tres veces adelantar. Iré a Dirección de Carrera para que arreglen esto, porque ver todas las carreras 'pierde una posición'… Incluso una vez casi he parado para dejar pasar, e igual no tenía que hacerlo.

¿Cómo ve la general ahora?

Bien, bien, estoy contento. Casi tenemos el campeonato de equipos, además. Pero creo que muy bien. Soy más líder, que es lo importante. Diggia está un poco más cerca, creo que es un piloto muy fuerte y que hay que tenerle en cuenta.

Por resumir: el quinto, ¿es una oportunidad perdida o un premio?

Viendo cómo veníamos de Japón creo que lo importante era acabar hoy y más viendo cómo era la carrera. Así que contento con este quinto y a seguir a por más.