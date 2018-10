Moto2 | GP Australia Joan Mir: «Parece que ha terminado una etapa mala sobre todo psicológica» Joan Mir, en el podio de Australia. / Afp El piloto español, en uno de sus circuitos favoritos, rozó la victoria en una gran carrera BORJA GONZÁLEZ Phillip Island (Australia) Domingo, 28 octubre 2018, 15:59

a temporada de Joan Mir en Moto2 no ha ido como se esperaba. Tras un prometedor arranque fue desapareciendo, casi coincidiendo con las semanas posteriores al anuncio de su salto a MotoGP con Suzuki en 2019. En Phillip Island, uno de sus circuitos favoritos, rozó la victoria en una gran carrera.

¿Así, sí, no?

(Risas). Tal cual. Estoy más contento de lo normal por esto. A veces cuando las cosas no salen saltan las alarmas y a veces tampoco hay que alarmarse tanto. Es cuestión de tiempo que todo vuelva donde tenemos que estar si se sigue trabajando duro. Está claro que, cuando no salen las cosas, se ponen en duda muchas cosas, sobre si habrá cambiado algo o a ver si algo ha pasado, pero esta carrera confirma que estamos ahí. Una etapa mala, más psicológica que otra cosa, parece que ha terminado. Esto me va a dar bastante fuerza para afrontar bien las dos últimas que me quedan en esta categoría y tengo ganas de repetir carreras como esta. He estado muy cerca de ganar esta vez.

¿Quién lo pone en duda?

Más los demás, pero te lo transmiten a ti y te entran también las dudas. Este fin de semana he tenido ritmo, pero no he sabido plasmarlo en una vuelta rápida y parecía que estaba escondido. Ya en carrera ha sido un poco como Moto3, salir atrás para remontar y tener un poquito más de ritmo que los demás, lo que pasa es que Brad (Binder) también estaba muy fuerte y, cuando ha tirado, he llegado un poco tarde. Ha sido un fallo de estrategia, pero también él estaba muy fuerte. Estoy contentísimo en todo caso y estas son las carreras que hay que hacer. Si seguimos así en algunas de las dos que quedan sonará la flauta.

¿Cuánto tiene que ver que estemos en este trazado que tanto le gusta?

Aragón también me gusta y Tailandia me gustaba. No va por ahí. Parece que cuando las cosas no salen, tocas fondo y vuelves hacia arriba. Ha sido eso.

Ha hablado de moral para las próximas carreras. ¿También para el desembarco en MotoGP que cada vez está más cerca?

Sí, sí, tal cual. No me iría bien si no soy competitivo en esta categoría. Si no hubiera salido esta carrera bien, y las siguientes, no me iría con buen sabor de boca. Vienen circuitos que siempre se nos han dado bien, pero con la Moto2 las cosas son un poco diferentes.

¿Cómo ve la pelea entre Martín y Bezzechi por ser su sucesor? El año pasado dijo justamente aquí que le gustaría que Jorge fuera campeón este año.

La verdad es que a principio de temporada veía a Jorge como claro favorito, pero ahora no lo veo tan claro. Veo a Bezzecchi también muy fuerte, casi tanto como él o a veces un poco más. A mí no me hubiera gustado, pero espero que lleguen a Valencia.

¿Por quién apostaría?

Tengo la sensación de que alguno de los tres va a fallar, porque a Di Giannantonio también lo cuento. Creo que Martín fallará, y no quiero, pero con las declaraciones que ha hecho se está yendo un poco por donde no debería ir. Bezzecchi o Di Giannantonio por sorpresa, tipo 2013 con Maverick, Salom y Rins.