Motociclismo Iker Lekuona: «Iba segundo y pensaba en todo menos en lo que realmente tenía que pensar» Iker Lecuona levanta el trofeo por su segundo puesto en el GP de Valencia, el pasado domingo. : / AFP Cerró el curso el domingo, en Cheste, y lo hizo a lo grande, acabando segundo y consiguiendo su primer podio en el mundial BORJA OLAIZOLA Martes, 20 noviembre 2018, 10:57

Iker Lecuona debutó en el Mundial de motociclismo, en la categoría de Moto2, en septiembre del 2016 en el circuito de Silverstone. La buena temporada que estaba realizando en el europeo le permitió dar el salto y desde entonces está en la parrilla de salida. Esta temporada, su primera completa y sin lesiones, con el 'American Team' y con una KTM, ha conseguido sus mejores resultados. Cerró el curso el domingo, en Cheste, y lo hizo a lo grande, acabando segundo y consiguiendo su primer podio en el mundial. Ya había hecho un quinto puesto, en el Gran Premio de las Américas, y pudo adelantar diez posiciones en el Gran Premio de Argentina, pero el domingo se coronó. Salió el 21 y acabó el segundo.

¡Ah! Y lo más importante, es casi guipuzcoano. El piloto nació en Valencia hace 18 años, pero su aita y su ama son de Irun y guarda estrechos lazos con la localidad bidasotarra, a la que acude cada año.

- ¡Zorionak Iker! ¿Cómo va el día después de haber conseguido su primer podio en el Mundial?

- Muchas gracias. Estoy intentando estar tranquilo, aunque ahora mismo me pillas viendo otra vez la carrera.

- No pudo salir mejor. En la última carrera, en casa...

- La verdad es que no. Estamos muy contentos . Como dices, fue en casa, delante de mis amigos, mi familia, mi afición...

- Si no me equivoco tuvo afición irundarra en la grada. ¿Un poco de ese podio es para Irun?

- Exacto, vinieron dos de mis tías y uno de mis primos desde Irun. No me puedo quejar. En el casco que usé en Valencia queda claro de dónde soy porque la mitad tenía la bandera valenciana y la otra mitad la ikurriña.

- Cuénteme cómo fue la carrera. Salió en la posición 21 y ¡acabó segundo!

- Mi intención era adelantar muchas posiciones, pero tenía claro que en las primeras vueltas tenía que tomármelo con mucha tranquilidad porque ya habíamos visto que en Moto3 se habían caído muchos pilotos. Pero después de lo que pasó en la curva dos, conseguí ponerme adelante y tarde poco en colocarme tercero. Cuando me vi arriba me calmé un poco. Tenía a Xavi Vierge delante, que no me dejaba ir hacia arriba y esas situaciones son difíciles de gestionar, pero sabía que lo que tenía que hacer era mantener la calma y aguantar ahí porque me acabaría llegando la oportunidad de adelantarle y meterme en el podio. A mitad de carrera se cayó y me puse tercero y luego se cayó también Álex Márquez y pude ponerme en segunda posición, que es como acabé la carrera.

- ¿En qué piensa uno cuando va segundo y sabe que puede subir por primera vez al podio en un mundial?

- La verdad que estaba pensando en todo menos en lo que tenía que pensar, que eran en la carrera. Es muy complicado manejar una situación así. Estaba segundo a falta de siete vueltas y no era fácil concentrarme. Había momentos en los que me decía a mí mismo que me tenía que centrar, que tenía que aguantar como fuera encima de la moto, pero otras veces no lo conseguía.

- ¿Y hubo algún momento durante las últimas vueltas en el que ya pudo decir que lo tenía hecho?

- Pues me pasaba lo mismo que con la concentración. Muchas veces pensé que ya lo tenía, que iba a conseguir el podio, pero luego me venía a la cabeza que no. Solo cuando vi la bandera a cuadros y pasé debajo del arco de meta pude ser consciente totalmente de que lo había conseguido. De que había logrado mi primer podio.

- ¿Y qué sintió?

- Son momentos de mucha felicidad. Te queda esa sensación de que después de mucho trabajo ha llegado la recompensa.

- No hay duda de que hay mucho trabajo por detrás, desde bien pequeño...

- Así es, me han gustado las motos desde siempre, desde pequeño. Mi aita corría y me dio la oportunidad de correr comprándome una 'mini moto'. Y desde entonces ha ido todo a más. Poco a poco, pero siempre a más. Ha sido cuestión de entrenar mucho y de ir mejorando, pero siempre divirtiéndonos.

- Así hasta que hace dos años le llega la noticia.

- Estaba en Portugal. Después de una carrera del europeo de Moto2 me dijeron que me tenía que ir a Inglaterra para correr en Silverstone en el mundial de Moto2 por la lesión de un piloto. Fue un momento de gran ilusión porque llegaba a donde siempre había soñado.

- Este es su tercer año en el mundial. Entre 2016 y 2017 hizo 19 carreras con una Kalex y solo consiguió sumar dos puntos. Este 2018 ha acabado el mundial con 80 puntos subido a una KTM.

- La verdad que el cambio de moto ha sido muy importante, me ha ayudado mucho porque he tenido mucha confianza con la moto. Desde el principio tuve un gran feeling, que es lo que necesitaba.

- ¿Pensaba que podía estar arriba en las carreras?

- Hemos trabajado mucho y hemos ido mejorando carrera a carrera. Sabía que podía estar arriba, aunque no sabía si este año o al principio del siguiente. Y ha sido este año.

- ¿Y qué me dice de los 80 puntos y el decimosegundo puesto?

- A partir de Silverstone nos pusimos como objetivo rondar los 80 puntos cuando terminara la temporada. Después de las carreras de Australia y Malasia, en las que no terminé, parecía que no lo iba a conseguir, pero al final hemos llegado a lo planteado y estoy muy contento.

- ¿Y ahora qué? ¿Hasta dónde puede llegar Iker Lecuona?

- Lo primero es seguir igual, trabajando mucho para que sigan llegando los resultados. Hay que ser más constantes todavía para poder estar con los mejores. Lo que tengo claro es que el año que viene voy a poder seguir dando un buen nivel para estar más veces en la pelea para conseguir buenos resultados.