Iker Lecuona: «Tengo potencial para estar muchos años corriendo en Moto GP»

Gipuzkoa también está representada en la parrilla de la mejor competición del mundo de motociclismo. Iker Lecuona (Valencia, 2000) nació a orillas del Mediterráneo, pero ... por su sangre brota el gen guipuzcoano, que es el de buena parte de su familia. «Yo soy valenciano y vasco, y estoy orgulloso de ambas cosas», cuenta a este periódico antes de partir a Portugal, donde ayer corrió el GP de Portimao y acabó 15º.

- ¿Qué tal va ese brazo? Le operaron hace poco.

- Voy bien. Estos días he estado rodando y me veo preparado para correr. Es verdad que no han pasado muchos días desde la operación y que tengo las lógicas molestias, pero creo que estaré bien para competir.

- No es la primera lesión importante que tiene como piloto.

- No, pero la de 2014 fue tibia y peroné, era distinto. Sé lo que es recuperarme de una lesión importante, no es la primera vez que tengo problemas físicos. No es nada nuevo, es algo normal.

«El objetivo este año es acabar en el Top 10. Y a largo plazo, ser el campeón del mundo»

- ¿Y qué hay de esta temporada? ¿Cuál es el objetivo?

- Quiero acabar en el Top 10, tengo mucha confianza. Espero que lo consigamos porque tenemos capacidad para ello, aunque es verdad que en el GP de Qatar nos costó un poco.

- Apunta alto...

- Sé que es un objetivo ambicioso. De todas formas, el año pasado ya pudimos haber hecho un buen curso pero la pandemia nos pasó factura a todos. Todas las carreras son difíciles, pero esto del Top 10 no lo digo por decir, en alguna carrera vamos a dar mucho que hablar. El año pasado ya confirmé en varios grandes premios que puedo ser puntero en Moto GP por la edad que tengo. Pero este año tengo que reafirmar esos destellos, tengo que ser algo más regular.

- ¿Se ve dentro de 10 años en la parrilla de Moto GP?

- No lo sé, pero dentro de cinco años seguro que sí. Al final, nunca se sabe, mira el caso de Valentino Rossi, o el de Casey Stoner, que fue campeón del mundo y se retiró varias veces. Lo que sí creo es que por potencial podré estar compitiendo todo lo que yo quiera.

- Nacido y criado en Valencia, pero con mucha sangre guipuzcoana corriendo por sus venas.

- Sí. Mis padres son de Gipuzkoa. Tengo mucha familia por allí, en Irun por ejemplo. Y también tengo familia en más partes de Euskadi. En el casco llevo la Ikurriña y la bandera valenciana, porque me siento las dos cosas. Llevo parte del norte en el interior, y me siento orgulloso de mis dos orígenes.

- ¿Cuál es el gran objetivo de su carrera deportiva?

- Ser campeón del mundo de Moto GP. Si lo consigo podría retirarme tranquilo al día siguiente, como hizo Stoner. Llevo el número 27 por él.

- ¿A qué edad empezó con el gusanillo de las motos?

- Bueno... creo que mi primera moto la tuve a los 6 o 7 años. Pero luego la cosa se puso un poco más seria, entre comillas, a partir de los ocho, cuando ya entré en circuitos y a entrenar. Vi que podía dedicarme a esto de forma profesional, más o menos, con 12 años. Pero el verdadero punto de inflexión fue con 15 años, cuando gané el nacional de Supermotard.

- Se debe sentir un poco de miedo a más de 300 kilómetros por hora...

- Mucho menos de lo que parece. Al final, que nosotros vayamos a 200 o a 300 por hora apenas lo notamos, de verdad. No aprecias esa velocidad encima de la moto. Luego ya en las curvas... pues depende de muchas cosas. Ahí lo que sí llama la atención es la inclinación con la que las cogemos a veces.

- ¿Cuáles son sus circuitos favoritos?

- Favorito, sin duda alguna, el de Cheste, el de casa. Y luego he de reconocer que Austria y Australia me gustan mucho, estoy cómodo en ellos a pesar de que son trazados distintos.

- ¿Y si tuviera que borrar alguno?

- ¡Qatar no me va, no lo echaría en falta! (risas) Siempre me ha costado, por lo que sea no se me da bien, no estoy cómodo con ninguna de las motos con las que he corrido ahí. Pero bueno, a lo mejor el año que viene gano y cambio de opinión.

- ¿En qué debe mejorar para aspirar a grandes triunfos?

- En absolutamente todo. Es algo que tengo muy claro y siempre lo he dicho. Mira a Rossi o a Marc Márquez. Son campeones de todo y siguen mejorando y aprendiendo año tras año. Mi deber como profesional es trabajar siempre en busca de la mejora constante.

«He sacrificado muchas cosas, como mi infancia, para llegar hasta donde estoy ahora»

- Ha tenido que sacrificar muchas cosas para llegar hasta donde está ahora, ¿no?

- Lo que tienes que dejar atrás es sin duda lo más duro de esta profesión. Mis amigos han tenido una infancia normal, la mía, en cambio, ha sido motos y viajar con mi padre en la furgoneta... El camino no ha sido sencillo.

«¿Fútbol? No me apasiona, aunque si tengo que seguir a un equipo ese es la Real, por mi padre»

- ¿Cómo va el tema de la preparación física? ¿Es duro también?

- Estar en forma es fundamental para dar el callo en el circuito. Yo cuido al máximo todo, mi entrenamiento, mi salud mental, mi alimentación...

- ¿Le gusta el fútbol?

- No me apasiona. Si tengo que seguir a algún equipo es a la Real, porque mi padre es muy txuri-urdin.