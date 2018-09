Moto2 Fenati: «Dejo las motos, no correré nunca más» Romano Fenati. / Efe El piloto italiano que tocó el freno de su rival, Stefano Manzi, en la recta de meta del GP de San Marino, insinúa su retirada COLPISA Madrid Martes, 11 septiembre 2018, 14:48

«El Mundial está cerrado para mí. No correré nunca más». Con estas palabras Romano Fenati insinúa que deja las motos. El piloto italiano, triste protagonista del fin de semana en el GP de San Marino por tocar el freno de su rival, Stefano Manzi, durante la prueba de Moto2, señala que «ya no es mi mundo, demasiada injusticia. Yo me he equivocado, es verdad, pero a nadie le importa mi dolor. Yo no fui un verdadero hombre, no fui capaz manejar la ira, pero también Manzi pudo haberme matado», sostiene el ex piloto de Moto2 en una entrevista en el diario La Repubblica'.

Fenati, que este lunes fue despedido por su actual equipo, el Marinelli Snipers y se quedó sin el contrato que había firmado con el MV Agusta para la próxima temporada, señala en otras declaraciones a 'La Gazzetta dello Sport' que «la sangre se me subió a la cabeza, la adrenalina se puso a mil y la cagué, después de varias provocaciones».

Stefano Manzi acusó a Romano Fenati de querer matarle en la pista, algo a lo que contesta el piloto de Ascoli: «¿Cómo puedes decir algo así?» El mío fue el gesto de alguien que quería decir: 'Detente, mira, si quiero te puedo hacer caer'«, señala.

En la entrevista, Fenati da su versión de lo sucedido en la carrera de Moto2 del GP de San Marino y que le llevó a tocar la maneta del freno de su rival. «Sucedió antes de que hubiera contacto entre nosotros, que es lo que se vio en las imágenes de televisión. Pero eso no fue allí. Yo estaba en la grava, y él me miró y me señaló con intención de echarme de la pista», desvela.

Además, sobre su mal carácter que ya había dejado patente en ocasiones anteriores. «Hay que siempre se las arregla para mantener la calma, los que nunca hacen algo estúpido. Estaría súper bien (en su propio caso). Y si así fuera, yo no habría competido en moto pero habría entrado en el clero. Un momento de locura puede suceder a veces. Mira también lo que sucede a veces en el fútbol, pero repito, me equivoque, no debí haberme comportado así ».

Por último, sobre la posibilidad de disculparse personalmente con Stefano Manzi, Fenati es claro: «En este momento, prefiero no exponerme».