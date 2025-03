Losail premia el tesón de Arenas en Moto3

Borja González Losail (Catar) Domingo, 8 de marzo 2020, 15:41 | Actualizado 19:21h. Comenta Compartir

La primera carrera del año suele ser muy complicada. Es el momento de plasmar en pista el trabajo hecho durante el invierno, de concretar las aspiraciones, o por lo menos de no pifiarla, porque Losail no suele ser el mejor escenario para sacar conclusiones en una pista que reúne condiciones especiales. En 2019 el ganador fue Kaito Toba, decimonoveno en la general final. Aunque, por otra parte, la estadística dice que, desde que se disputa Moto3 (2012), el que termina siendo campeón del mundo a final de temporada ha estado en el podio de Catar. Esta estadística debería, pues, dar esperanzas a los tres triunfadores del domingo: el gerundense Albert Arenas, el británico John McPhee y el japonés Ai Ogura, este último tercero pese a cruzar la meta cuarto, después de que Dirección de Carrera sancionase a Jaume Masiá por pisar con su moto la zona verde durante la última vuelta, enfrascado el valenciano en la pelea final con el hispanoargentino Gabri Rodrigo.

La carrera de Losail fue la típica de la categoría pequeña, con un enorme grupo del que fueron saliendo y entrando pilotos con el paso de las vueltas en función de si los de delante bajaban o subían el ritmo. Y es que su larga recta permite que el rodar detrás de otros sirva para corregir deficiencias y ganar tiempo con los rebufos, aunque al final el premio gordo se lo llevase el que más lo intentó delante y uno de los que más consistencia mostró tanto durante el Gran Premio como en los entrenamientos de la semana previa.

«Al principio de carrera he sentido que tenía un poquito más, he tirado al máximo pero no ha sido nada fácil, porque eso me ha llevado al límite, a desgastar un poco las gomas», explicaba, satisfecho, Arenas, primer líder de 2020, y que sumó su cuarto triunfo en Moto3 con un esforzado sprint final con el que se llevó la victoria por 53 milésimas ante McPhee. «He tenido un toque con Suzuki que me ha llevado fuera de la trazada, y ahí estaba todo sucio. He sufrido para volver a remontar pero, bueno, he hecho lo máximo, y en esa última vuelta he podido sacar lo mejor de todo el fin de semana, lo mejor de los tests: se ha visto reflejado todo el trabajo», añadió.

Su trabajo le permite afrontar con más tranquilidad un curso en el que se ha puesto como objetivo lograr el título. En este sentido, sacó ventaja ante otros que también tienen el premio final entre ceja y ceja: a uno de los favoritos, Tony Arbolino, que mostró su mejor cara en carrera tras unos pobres entrenamientos, pero que pagó el riesgo de rodar en grupos tan grandes con un toque con el agresivo Darryn Binder, que le mandó fuera de pista (el sudafricano se fue al suelo); a Raúl Fernández (décimo), dominador en los entrenamientos, y que lamentó al final de la carrera un problema inesperado en el tren delantero de su KTM; al autor de la pole, Suzuki, quinto; a Sergio García, que no pasó del undécimo puesto; o al citado Masiá, enojado con su cuarto puesto final, fruto también de su fijación por no perder la posición en la pelea. Esto en un domingo de pocas sorpresas, aunque sí quedó la positiva del séptimo del debutante español Jeremy Alcoba.

«Tengo que mejorar tanto mis puntos débiles como los de la moto, también aprender cosas de esta carrera. Iba diciendo 'se verán muchas cosas en esta carrera', así que ahora hay que analizarlas», finalizaba el primer líder del año que, como el resto de la parrilla, afrontará ahora un período de incertidumbre por ver cómo evoluciona este Mundial 2020.