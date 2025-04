Acosta compite contra la historia

Borja gonzález Jerez Domingo, 2 de mayo 2021, 12:22 | Actualizado 13:20h. Comenta Compartir

Pedro Acosta se supera domingo tras domingo. Sorprendió en su debut en Catar terminando segundo, dejó a todo el mundo con los ojos abiertos en la segunda cita en el trazado del desierto ganando tras salir desde el pit lane, y volvió a impactar en Portimao, en un circuito que había confesado que le gustaba mucho, para firmar su segundo victoria seguida. Este domingo, tras no brillar en los entrenamientos, Acosta volvió a hacerlo. Y ya casi da igual explicar el cómo, en otra loca carrera de Moto3, con un grupo que se estiró de salida, que se partió y que volvió a apretarse, con varias sanciones a pilotos por exceder los límites de la pista o por conducción irresponsable en la Q1 (entre ellos a Jeremy Alcoba, que tuvo que completar dos vueltas largas y que aún así firmó un brillante tercer puesto); en un pelotón en el que de nuevo el joven murciano navegó como un experto, salvando un susto a dos vueltas para el final y firmando un excelso adelantamiento a dos con una frenada de época y una manera única de meter la moto en la curva. Y casi da igual porque lo que está haciendo ahora Acosta, líder con 51 puntos de ventaja en la general, es competir contra la historia.

Este domingo se convirtió en el piloto más joven en ganar tres carreras seguidas y el único de la historia en conseguir cuatro podios en sus primeras cuatro apariciones en el Mundial. Una barbaridad. «No he leído nada en los últimos días porque en Catar ya tuve problemas con esto de leer demasiado y he preferido mantenerme fuera de todo esto… Me vi primero en el primer entrenamiento del Mundial y me puse demasiada presión, así que creo que lo mejor que he hecho es olvidarme de todo y centrarme en trabajar con el equipo», explicaba con su desparpajo habitual el chaval que está marcando el Mundial 2021.

