GP de Austria Binder, primera victoria africana en Austria en 40 años Brad Binder celebra la victoria en el GP de Austria. / Afp Álex Márquez y Jorge Navarro completaron el podio en el Red Bull Ring, con Augusto Fernández finalizando en la quinta posición R.D. Madrid Domingo, 11 agosto 2019, 13:32

El sudafricano Brad Binder consiguió la victoria en Moto2, obteniendo su cuarto triunfo en la categoría. Un éxito obtenido desde la primera curva al adelantar al poleman y marcharse con él y con Xavi Vierge en los primeros compases de carrera. No ganaba ningún piloto africano en Austria en ninguna de las tres categorías desde Kork Ballington en 1979.

A Binder, se le allanó el camino cuando Vierge se llevaba por delante a Nagashima en la curva nueve. Sin embargo, el de Red Bull KTM no se iba a despegar porque, enseguida, el gran grupo que venía por detrás se le venía encima. En especial, un Remy Gardner que, con mucho mejor ritmo, no paraba de atacarle una y otra vez. Pero sin cabeza, era imposible y no sorprendía al sudafricano, con más tablas a la hora de protegerse. Esta lucha facilitó la llegada de Enea Bastianini y Álex Márquez.

Álex Márquez, saliendo desde el undécimo puesto se posicionó cuarto, entre otras cosas porque Thomas Luthi, muy agresivo, no paraba de pasarse hasta caer incluso a la novena plaza donde se encontraban la legión de españoles en puntos. A Márquez, al que le costó alcanzar el podio, lo consiguió gracias a dos incidentes. El primero después de una pasada en la curva uno de Remy Gardner. El australiano se quejó amargamente en pista mientras los pilotos trataban de esquivarle. Después, Luca Marini, de menos a más, adelantó al catalán pero se le fue la moto llevándose por delante a Enea Bastianini.

Tercero fue un Jorge Navarro , que supo dejar a su compañero de viaje Augusto Fernández, adelantar a Lorenzo Baldasarri, resistir a las respuestas del italiano, para completar un cajón con dos españoles.

Clasificación de carrera:

1. Brad Binder (AFS/KTM) 37:24.963

2. Alex Márquez (ESP/Estrella Galicia 0,0 Kalex) a 0.330

3. Jorge Navarro (ESP/Speed Up) a 1.839

4. Lorenzo Baldasarri (ITA/Kalex) a 2.183

5. Augusto Fernández (ESP/Kalex) a 3.303

6. Thomas Luthi (SUI/Kalex) a 4.645

7. Jorge Martín (ESP/KTM) a 5.200

8. Iker Lecuona (ESP/KTM) a 5.285

9. Marcel Schrotter (GER/Kalex) a 6.973

10. Mattia Pasini (ITA/Kalex) a 9.428

11. Andrea Locatelli (ITA/Kalex) a 11.203

12. Somkiat Chantra (THA/Kalex) a 12.252

13. Nicolo Bulega (ITA/Kalex) a 13.099

14. Fabio di Giannantonio (ITA/Speed Up) a 13.886

15. Bo Bendsneyder (HOL/NTS) a 18.684

Clasificación Mundial de Pilotos:

1. Alex Márquez (ESP) 181 puntos

2. Thomas Luthi (SUI) 138

3. Jorge Navarro (ESP) 126

4. Augusto Fernández (ESP) 121

5. Lorenzo Baldasarri (ITA) 115

6. Marcel Schrotter (GER) 114

7. Brad Binder (AFS) 109

8. Luca Marini (ITA) 101

9. Enea Bastianini (ITA) 74

10. Fabio di Giannantonio (ITA) 59

.........

13. Iker Lecuona (ESP) 41

14. Xavier Vierge (ESP) 39

19. Jorge Martín (ESP) 22.