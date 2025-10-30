Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Beñat Fernández tras proclamarse campeón del mundo en el circuito de Jerez.

Beñat Fernández

Piloto de motociclismo
«Soy campeón del mundo y ahora me van a exigir mucho más»

El andoaindarra de 17 años es el primer vasco en ganar un título mundial en el mundo del motor y recuerda la recta final de Jerez: «Iba rezando»

Raúl Melero

Raúl Melero

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:13

El andoaindarra Beñat Fernández cumplirá 18 años el próximo 19 de noviembre. Es estudiante de un grado medio de electromecánica en La Salle Berrozpe y ... desde la semana pasada, campeón del Mundo de Superbikes 300. «Los profesores y mis compañeros me han animado durante todo el año», dice Beñat. «Se han alegrado un montón». Casi tanto como él, su aita y Efrén Vázquez, quien ha ejercido de mentor. Dice no «nunca» olvidará lo ocurrido en la recta de meta de la última vueltae en el circuito de Jerez. El joven piloto ejerce ya como un campeón. «Sé que el año que viene van a querer ganarme, me tendré que exigir más», augura. Está enamorado del trazado de Assen y de Marc Márquez.

