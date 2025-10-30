El andoaindarra Beñat Fernández cumplirá 18 años el próximo 19 de noviembre. Es estudiante de un grado medio de electromecánica en La Salle Berrozpe y ... desde la semana pasada, campeón del Mundo de Superbikes 300. «Los profesores y mis compañeros me han animado durante todo el año», dice Beñat. «Se han alegrado un montón». Casi tanto como él, su aita y Efrén Vázquez, quien ha ejercido de mentor. Dice no «nunca» olvidará lo ocurrido en la recta de meta de la última vueltae en el circuito de Jerez. El joven piloto ejerce ya como un campeón. «Sé que el año que viene van a querer ganarme, me tendré que exigir más», augura. Está enamorado del trazado de Assen y de Marc Márquez.

– ¿Se ha hecho ya a la idea de lo que es ser campeón del mundo?

– Poco a poco, sí. Es algo por lo que he peleado durante todo este año y ahora es como si lo tuviera en la mano, ¿no? Estoy súper contento.

– ¿Qué significa para usted?

– Que de ahora en adelante va a ser más difícil, por así decirlo. Porque la gente me va a exigir más, los pilotos a mi alrededor me van a tener más ganas de ganar. Cuando tú compites contra alguien, compites con el mejor del año anterior y siempre intentas ganarle, ¿no? Yo creo que va a haber siempre esa rivalidad de aquí en adelante. Te pongo un ejemplo.

– Adelante.

– Yo este año competía con uno que ha corrido unos cinco años en la categoría y ha sido dos veces campeón del mundo y cuando quedaba delante de él yo me decía: 'joder, es que he quedado delante del que ha sido dos veces campeón del mundo'. Entonces, creo que ahora me van a exigir algo más pero, bueno, no me preocupa, yo sigo en mi línea.

– En términos futbolísticos correr contra usted, ¿es como jugar contra Madrid o Barcelona?

– Diría que es algo así como jugar todos los días contra Messi (risas)

– ¿De qué cilindrada son las motos?

– Las motos van variando de cilindrada, pero supuestamente, como en el nombre pone World Supersport 300, son de 300 centímetros cúbicos o similares.

– ¿Cómo resumiría el campeonato?

– Ha habido ocho carreras dobles, es decir, ocho fines de semana y en cada fin de semana se corren dos carreras. El viernes por la mañana tienes una práctica libre y por la tarde la crono para la parrilla del sábado.La parrilla del domingo se hace con las mejores vueltas que hayas ido haciendo en la carrera del sábado.

– Le ha tocado viajar por Europa...

– Sí. Los únicos circuitos en España son Motorland y Jerez. El resto Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y República Checa.

– ¿Y qué tal lo de estar con las maletas a cuestas casi todos los fines de semana?

– Bien, lo llevo bien.Hay más viajes en avión que por carretera. Mi padre y Efrén (Vázquez) me dicen que siempre que se pueda hay que descansar lo más posible y meterte por ejemplo doce horas de furgoneta para ir a Italia, pues no viene muy bien. Así que he pillado algunos aviones, sí.

– Ahora que habla de ellos, ¿cómo de importantes han sido su aita y Efren en todos estos meses y en tu trayectoria?

– Mi padre siempre ha sido importante en mi trayectoria. Es el que siempre me ha calmado, el que siempre me ha regulado. Y también estar con alguien como Efrén hace que me haya inculcado la disciplina en el deporte y la constancia, bueno, todo lo que necesita un deportista de élite. Y no solamente para el circuito sino también para la vida cotidiana.

– ¿Va a tener guardada la recta final de Jerez para siempre?

– Uff, ya lo creo.

– ¿Cómo fue?

– Para ser campeón tenía que quedar delante de los dos rivales y pasé del cuarto a primero en la curva anterior. Así que la mitad de la recta fui respirando y la otra mitad rezando. Iba ciego. Hasta la mitad de recta no recuerdo nada, ya saliendo de curva. Y luego ya iba rezando antes de cruzar la línea de meta.

– En esa situación hay que tirarse, abrir gas y a lo que sea, ¿no?

– Eso es. El objetivo era estar delante y al final es una carrera más que tratas de ganar y todo. Pero al final era dar lo mejor de mí y se me presentó ahí la oportunidad de tirarme ahí dentro en la curva. Me tiré sin pensarlo y bueno, crucé la línea de meta primero y logré el objetivo que era quedar por delante de mis dos rivales.

– Es el primer piloto vasco que se hace con un título mundial.

– Sí, ya me lo han dicho. Pues otro motivo de orgullo. Sobre todo porque ha habido pilotos muy buenos vascos que han hecho historia también aquí. Al final ser el primero en conseguir un mundial... No me hago mucha la idea de lo que supone, por así decirlo. Porque al final compito contra pilotos de todo el mundo y al final estamos igualados.

– ¿Compite, entonces, con gente de todo el mundo?

– Sí. Puedo competir contra un malayo, un australiano, un yankee o un británico. De hecho, con uno con el que me jugaba el título, Thompson, es australiano. Y el que ha sido dos veces campeón del mundo es holandés.

– Hablando de los Países Bajos, ¿su circuito preferido es Assen?

– Así es. Todo ese circuito se hace a fondo con la moto con la que competí. Es una pasada la velocidad a la que se pasa por las curvas. En una moto grande tienes que parar la moto, girarla y aprovechar al máximo el motor, pero con estas motos que son tan pequeñas, pasar lo más rápido posible por las curvas es lo que más me gustó.

– ¿La máxima velocidad que ha cogido esta temporada?

– 216 kilómetros por hora en la recta de atrás de Motorland, en Aragón.

– ¿Pilotos a los que idolatra?

– Tres. Kevin Swchantz yDani Pedrosa por mi padre y Marc Márquez.

– ¿Dónde competirá el año que viene?

– Estamos intentando si podemos saltar a la categoría de Moto3 Júnior. Lo que pasa es que no tenemos la financiación para hacerlo. Este año también estaba corriendo la Red Bull MotoGP Rookies Cup. Es un campeonato mono marca que va con MotoGP, y me han invitado para hacer también el año que viene.

– ¿Y se anima con las dos?

– Entonces, lo más seguro es que haga la Red Bull MotoGP Rookies Cup y la misma competición que este año porque las motos van a ser de una cilindrada mayor.

– ¿El sueño es llegar a Moto3 o Moto2?

– El trabajo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y al final si lo haces bien, los éxitos llegan.