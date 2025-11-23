Verstappen mantiene despierto el combate por el Mundial Al vigente campeón del mundo le sirvió con aprovechar el regalo de Norris, segundo, en la salida para ganar el GP de Las Vegas. Sainz fue séptimo y Fernando Alonso, decimotercero

David Sánchez de Castro Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:01

Cualquier piloto que estuviera luchando por ganar un Mundial firmaría no tener que hacerlo con Max Verstappen. El neerlandés ganó desde la misma salida el GP de Las Vegas, al aprovechar una mala arrancada de un Lando Norris que, aunque tiene aún el liderato en sus manos, cortó la racha de victorias que acumulaba hasta ahora. El británico de McLaren llegará a Qatar con 30 puntos de ventaja sobre Piastri y 42 sobre Verstappen, con 58 en juego en las dos carreras —una es sprint— que quedan por disputarse. El podio lo completó un George Russell que, de nuevo, supo sacar rédito de los fallos ajenos para maximizar sus opciones.

En cuanto a los españoles, peor de lo esperado. Carlos Sainz salía tercero y acabó séptimo, lo que le sirve para sumar pero no tanto como se preveía inicialmente. Fernando Alonso, hundido por los problemas de siempre en Aston Martin, se quedó fuera de los puntos con un mejorable decimotercer puesto final.

El error de Norris en la salida

Después de dos arrancadas sorprendentemente buenas en México y Brasil, Norris volvió a demostrar que en los primeros metros de cada carrera es donde más sufre. En la salida de Las Vegas regaló de manera bastante absurda el liderato a Max Verstappen, que aprovechó para ponerse primero y tirar hasta el final. También Russell, que lo merezca o no siempre lo trinca, sobrepasó inicialmente al líder del Mundial a por un podio más en su palmarés.

Fue el inicio de un Gran Premio en el que cambió el guión previsto, y donde las subtramas por detrás acabaron siendo más interesantes: Bortoleto se llevó por delante a Stroll, Lawson embistió también a Piastri, Albon se tocó con Hamilton, otros pilotos se saltaron la salida… Tampoco Fernando Alonso y Carlos Sainz estuvieron realmente bien en los primeros momentos de esta cita en la ciudad del pecado, lo que les obligó a tener en cuenta más la labor desde el muro para ganar posiciones.

Después de la convulsa clasificación, la carrera fue mucho más relajada. Ni siquiera hubo grandes movimientos en las paradas en boxes, incluso pese a que la de Verstappen fue mala, la de Norris tampoco fue especialmente buena y la de Leclerc, otro que rondaba el 'top 5', fue la prevista dentro de lo que se espera en Ferrari. Tampoco en el caso de Aston Martin, ya que Fernando Alonso —con el monoplaza tocado por un toque— cayó en el ostracismo fuera de los puntos y lejos de tener opciones para puntuar. Después de una gran clasificación marcada por la lluvia, la realidad le golpeó con dureza para demostrarle que en Las Vegas llevaba las cartas marcadas merced a un monoplaza menor y sin ritmo.

Norris pide permiso antes que perdón

Después del mal inicio de carrera, y consciente de todo lo que se juega, Norris cuestionó al muro prácticamente cualquier acción que realizó en esta carrera. Desde el momento en el que entrar a boxes, algo que es normal, hasta incluso cuestionar cuándo debía adelantar a Russell, con menor competitividad que el de McLaren y consciente de que un podio le valía de sobra como para meterse en líos.

Norris, líder del Mundial y que tendrá ya su primera oportunidad de proclamarse campeón en Qatar, no se jugó lo más mínimo el segundo puesto. Hasta tal punto llegó su limitación de daños que en cuanto vio que tenía la posición ganada con Russell, que también firmaba acabar tercero casi lo mismo que segundo, aflojó al máximo para garantizar que no hubiera líos con el combustible mínimo —un litro, al menos— que debía entregar después de la carrera. Tal es así que, una vez celebrado el ritual del podio previo paseo incluido en un coche de Lego conducido por el actor Terry Crews y espectáculo de luces en la fuente del Bellagio dirigido por Mickey Mouse —esto es Las Vegas—, los comisarios revisaron tanto el monoplaza del líder del Mundial como el de un Oscar Piastri que no pasó finalmente del cuarto puesto.

Muy por detrás, tanto en ritmo como en opciones, finalizaron Antonelli —sanción incluida por un incidente en la salida—, Leclerc y un Sainz que empezó el día soñando con el podio y acabó firmando el 'top diez' como mal menor y, sobre todo, habida cuenta de que su compañero Albon ni siquiera había finalizado la carrera al verse forzado a abandonar.

Y ya lejos de los puntos quedó un Fernando Alonso al que desde el principio se le puso cuesta arriba la carrera. En seco, a diferencia del sábado, la disputa de la carrera en un trazado tan rápido fue diluyéndose poco a poco. La historia de cada carrera en este eterno 2025 que para él ya hace tiempo que se le está haciendo muy largo.

