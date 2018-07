Era una jornada de la que se esperaba mucho. Decían que podía llover... pero la verdad es que ha sido todo un poco atípico y no ha pasado demasiado. Lo que parece claro es que tenemos que hablar de la suerte del campeón, aunque lo que ha hecho Hamilton en estas dos últimas semanas es impresionante. Algo espectacular de cara al campeonato. Ha conseguido cincuenta puntos cuando lo que le podía tocar era haber sumado la mitad.

Y es que todo ha ido a su favor. Vettel echó la semana pasada 25 puntos a la basura y en los libres de Hungría parecía que Ferrari era más rápido que Mercedes, pero el sábado apareció la lluvia y Hamilton sobre mojado hizo una gran clasificación, con un tiempazo. Y luego, saliendo desde la pole, no ha habido manera de que nadie le gane. Ha estado muy cómodo. Además, cuando parecía que los Ferrari iban a por él, Bottas ha hecho un gran trabajo tapándoles y eso siempre ayuda al que va delante.

De esta carrera también me gustaría hablar de lo que han hecho Alonso y Sainz. Lo de Sainz sobre lluvia fue espectacular, y eso que está con su futuro a vueltas en la cabeza, aunque luego en carrera ha tenido un problema con las estrategias. Y lo que ya no sé ni cómo explicar es lo de Alonso. No sé cómo consigue estar en los puntos con un coche tan lento.

Después de esta carrera llegan unas semanas sin grandes premios y la verdad es que va a ser muy importante para Mercedes y para Hamilton ir al descanso con estos últimos resultados. Hamilton es un piloto al que el estado anímico le influye mucho y con este subidón que lleva encima... El británico es un piloto muy fuerte y si consigue correr sin distracciones, va a ser muy difícil que nadie le pueda ganar.

Mercedes lo ha hecho perfecto en estas dos últimas carreras y Hamilton se ha acercado mucho al título, tiene 24 puntos de ventaja, que es como tener una carrera de comodín. Lo que tiene menos explicación es lo de Ferrari. No puede cometer los fallos que ha cometido porque han perdido puntos cruciales.