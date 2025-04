Sainz: «Se nos ha escapado el podio por la lucha con Norris»

david sánchez de castro Domingo, 5 de julio 2020, 19:04 Comenta Compartir

McLaren protagonizó un inicio soñado para la temporada 2020 de Fórmula 1, con un piloto en el podio y otro en quinto puesto. Lando Norris acabó tercero, pero ese puesto podría haber sido para Carlos Sainz de no haberse encontrado los dos pilotos en pista.

«El podio se nos ha escapado en la lucha con Lando, que casi le adelanto pero me empuja un poquito hacia afuera y al final he tenido que levantar», analizaba el madrileño. «Ahí ha estado el podio. Hubiéramos podido acabar terceros saliendo octavos, así que otro buen domingo y una pena la clasificación de ayer que nos ha mantenido un pelín retrasados», señalaba el español.

Cuestionado sobre su segunda parada en boxes, que fue más tardía que la de su compañero, Sainz asumió la responsabilidad. «Ha sido decisión mía, porque creía que no tenía espacio suficiente con Lando y creía que iba a perder mucho tiempo en la parada. Al final hemos tomado la decisión correcta y no me ha costado demasiado tiempo», se congratuló.

Aunque pudo ser al revés, Sainz estaba satisfecho. «Es un resultado muy merecido después de un invierno difícil y una situación difícil para el equipo, pues ahora encontrarnos con un 3º y un 5º es muy buena noticia. Enhorabuena a Lando por ese podio, seguro que le hace muchísima ilusión como me la hizo a mí el año pasado», felicitó.