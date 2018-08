Queda Fernando para rato Manuel Aviñón, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEdA) expresa su opinión sobre el futuro más inmediato de Fernando Alonso Fernando Alonso antes del GP de Hungría / AFP MANUEL AVIÑÓN Madrid Miércoles, 15 agosto 2018, 19:53

La figura de Fernando Alonso para el automovilismo español ha sido inmensa. Ha sido un mito. Un personaje histórico, que nunca antes se había vivido en nuestro automovilismo. Ha sido mucho lo que ha dado a la historia de nuestro deporte. Nosotros, en la Real Federación Española de Automovilismo, sólo podemos expresar nuestro agradecimiento por lo mucho que ha significado su paso por la Fórmula 1.

Estoy convencido de que Carlos Sainz puede llegar a ese nivel. Este año ya ha demostrado que puede estar cerca del pódium, ha sido 4º. Estoy convencido de que puede coger su testigo. Es verdad que Fernando Alonso tiene ese talento innato y natural por el que le salía todo así. No creo que hayamos tenido ningún piloto en la historia de la Fórmula 1 que haya llegado a ese nivel. Sólo hay que ver la comparativa con los compañeros que ha tenido: en todos los equipos en los que ha formado parte, siempre ha sido el mejor. Eso no se entrena o se aprende: se nace con él. Por detrás de ellos también vienen otros grandísimos pilotos. El primero es Roberto Merhi. Tiene un grandísimo talento también, y estamos luchando para que le cedan un asiento y que pueda correr en condiciones.

En cualquier caso, que nadie lo olvide: Fernando no ha dicho que se marcha. Esto es un paréntesis, porque él tiene muchos frentes abiertos con el WEC, la Indy o las 500 Millas. Creo que no está lo suficientemente motivado para luchar o intentar entrar en los puntos. Estoy convencidísimo de que si vuelve a tener un coche ganador, va a estar ahí para volver a subirse. Fernando no se marcha. Simplemente se va a centrar en la Triple Corona, que estoy convencido de que puede conseguir antes o después. Queda Fernando para rato.