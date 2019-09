GP de Italia Leclerc sube a los altares de Ferrari El monegasco sumó en Monza su segunda victoria consecutiva, por delante de Bottas y Hamilton, mientras que Vettel provocó un accidente y estuvo al límite de ser excluido DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Madrid Domingo, 8 septiembre 2019, 19:42

Ya es una confirmación: Charles Leclerc es el hombre del momento. Siete días después de estrenar su palmarés de victorias en Fórmula 1 ha acabado con nueve años de sequía de Ferrari en Monza, el lugar donde todo piloto que defienda el escudo del Cavallino Rampante quiere ganar. Ya no será el nombre de Fernando Alonso el que luzca como el último de la Scuderia en conquistar el templo del automovilismo italiano por antonomasia, sino el de un joven que está llamado a ser un ídolo eterno.

Leclerc ganó a todos y a todo. Después del caótico sábado propiciado por el lío de los rebufos, se vio luchando solo contra los Mercedes. Primero contra el mismísimo Lewis Hamilton, que le atacó durante un 44 de las 54 vueltas, y después contra su compañero, un Valtteri Bottas que a la hora de la verdad no mostró el colmillo que sí suele sacar el líder del Mundial.

Con Hamilton, de hecho, mostró su lado más agresivo. En su defensa por la posición, sacó a la tierra a todo un pentacampeón del mundo (que, salvo sorpresa, será hexacampeón a final de este año), lo que a la postre le costó una bandera negra y blanca o, traducido al lenguaje futbolero, una tarjeta amarilla. Y tanto en su lucha con Hamilton como con Bottas después, Leclerc lo hizo sólo, sin ayuda, porque Sebastian Vettel cometió un error indigno de un piloto de su palmarés.

Todo el brillo de la carrera de Leclerc fue sombra para el tetracampeón del mundo, que sale de Monza más derrotado que nunca. Después de unas cuantas carreras en las que va a error por fin de semana, este domingo ha abochornado a los tifosi presentes en la grada. Rodando solo en cuarta posición, hizo un trompo en la variante Ascari que le sacó de la pista. En lugar de mirar, su ansia por volver a la pista le hizo reincorporarse de manera muy peligrosa. Le esquivaron dos pilotos, pero no un Lance Stroll que no da para mucho más. El candiense sólo se llevó por delante el alerón del Ferrari, antes de hacer exactamente lo mismo que Vettel y entrar en pista de nuevo sin mirar, pero de él no se le puede esperar mucho.

Sí de un Vettel al que castigaron con la mayor sanción posible a excepción de la bandera negra: un 'stop&go' de 10 segundos, con lo que sus opciones de victoria se fueron por el desagüe. Además, después de la carrera le impusieron tres puntos de castigo a su superlicencia, con lo que ya lleva nueve en los últimos doce meses. Si de aquí al 19 de octubre, y hay tres Grandes Premios hasta esa fecha (Singapur, Rusia y Japón) es amonestado con tres puntos más, sumará los doce que le granjearán una exclusión en el siguiente Gran Premio.

Para más inri, Vettel, que fue 13º al final, sale de Monza con Leclerc por delante de él en la clasificación del Mundial. Si en Bélgica fue un fallo de motor, en Italia ha sido un fallo en boxes. Los problemas de fiabilidad que atacaron a Renault hace siete días se contagiaron como un virus al equipo de mecánicos que tenían que hacer una operación que han repetido hasta la saciedad: cambiar unos neumáticos.

Sainz, segundo KO sin culpa

La habitual eficiencia de McLaren se fue al traste en la parada de Sainz. La pistola que debía apretar la tuerca delantera derecha no hizo bien su trabajo, el madrileño arrancó algo antes de tiempo, el mecánico de la 'piruleta' tampoco estuvo acertado… En definitiva, la coreografía habitualmente óptima salió absolutamente mal.

El resultado fue que Sainz salió de boxes con la rueda mal puesta e inmediatamente le ordenaron parar. Iba sexto, lo que habría sido un gran resultado no sólo para él, sino para una McLaren que ahora ve cómo Renault le ha recortado 21 puntos de golpe en su lucha por el cuarto puesto del Mundial gracias a los excelentes cuarto y quinto puesto de Daniel Ricciardo y Nico Hülkenberg respectivamente.

Salvo sorpresa, el 'momentum' de Ferrari ha acabado. Los circuitos donde la potencia prima eran Spa y Monza, y si bien en Mercedes insisten en situarse ahora en la posición de víctimas, tienen tal ventaja que en Singapur podrán volver a tirar del carro. Sin embargo, lo que no podrán evitar es que Leclerc vuelva a dar espectáculo, previsiblemente con un Max Verstappen que regrese a la parte alta (en esta carrera se vio penalizado y tuvo una temprana parada para cambiar el morro que le lastró). Y Vettel… lo de Vettel es harina de otro costal.

Sainz: "Ha sido un poco desastre, pero todos somos humanos, cometemos errores. Toca analizar, aprender y mejorar". #ITAmovistarF1pic.twitter.com/CaczeFcPWT F1 en Movistar+ (@movistar_F1) September 8, 2019

- Gran Premio de Italia:

.1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1h.15:26.665

.2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 0.835

.3. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) a 35.199

.4. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) a 45.515

.5. Nico Hülkenberg (GER/Renault) a 58.165

.6. Alexander Albon (TAI/Red Bull) a 59.315

.7. Sergio Pérez (MEX/Racing Point) a 1:13.802

.8. Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 1:14.492

.9. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) a 1 vuelta

10. Lando Norris (GBR/McLaren) a 1 vuelta

11. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) a 1 vuelta

12. Lance Stroll (CAN/Racing Point) a 1 vuelta

13. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) a 1 vuelta

14. George Russell (GBR/Wiiliams) a 1 vuelta

15. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo) a 1 vuelta

16. Romain Grosjean (FRA/Haas) a 1 vuelta

17. Robert Kubica (POL/Williams) a 2 vueltas

- No clasificados: Vuelta

Kevin Magnussen (DIN/Haas) 44

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) 30

Carlos Sainz (ESP/McLaren) 28

- Mundial de pilotos:

.1. Lewis Hamilton 284 puntos

.2. Valtteri Bottas 221

.3. Max Verstappen 185

.4. Charles Leclerc 182

.5. Sebastian Vettel 169

.6. Pierre Gasly 65

.7. Carlos Sainz 58

.8. Daniel Ricciardo 34

.9. Alexander Albon 34

10. Daniil Kvyat 33

11. Nico Hulkenberg 31

12. Kimi Räikkönen 31

13. Sergio Perez 27

14. Lando Norris 25

15. Lance Stroll 19

16. Kevin Magnussen 18

17. Romain Grosjean 8

18. Antonio Giovinazzi 3

19. Robert Kubica 1

20. George Russell 0

- Mundial de constructores:

.1. Mercedes 505 puntos

.2. Ferrari 351

.3. Red Bull-Honda 266

.4. McLaren/Renault 83

.5. Renault 65

.6. Toro Rosso-Honda 51

.7. Racing Point-Mercedes 46

.8. Alfa Romeo-Ferrari 34

.9. Haas-Ferrari 26

10. Williams-Mercedes 1

- Próxima prueba: Gran Premio de Singapur, del 20 al 22 de septiembre.