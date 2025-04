Fernando Alonso: «Teníamos coche para hacer sexto»

david sánchez de castro Madrid Domingo, 2 de mayo 2021, 21:29 Comenta Compartir

Fernando Alonso acabó con muchas mejores sensaciones el domingo que el sábado, de largo. No solo por el resultado, que le permite sumar más puntos, sino por las impresiones. «El fin de semana fue el mejor en general, en sensaciones y ritmo. El coche estaba bien y estábamos en una lucha con McLaren y Ferrari, ha ido bien», resumía, aunque admite que aún tienen que estudiar lo ocurrido en la clasificación. «Sigo sin entender por qué perdimos un segundo. El domingo habría ayudado salir más adelante, intentaremos hacer mejor clasificación sobre todo en España o Mónaco que cuesta adelantar», aseguró.

El proceso de aprendizaje y reacomodo avanza. «No ha sido fácil adaptarse y tener sensaciones de estar tan cerca unos de otros y cada vuelta que doy sigo acostumbrándome. Aunque suene bastante obvio, cada vez que hay una salida, safety car o adelantamiento, todos esos botones y cosas que tienes que hacer te van saliendo mejor las cosas», sonrió, antes de asegurar que con un mejor sábado habrían estado mejor. «Teníamos coche para hacer más de octavo, podíamos haber hecho sexto», afirmó.

La próxima cita será España, para la que Alonso tiene muchas ganas. «No hicimos la pretemporada en España, y va a ser la primera vez rodar allí y tenemos que mejorar en la clasificación, que la hemos hecho 'regu'. Intentaré mejorar ahí», insistió.

Carlos Sainz: «Todo mal»

Carlos Sainz no podía ocultar su decepción tras el Gran Premio de Portugal. El madrileño salió quinto y acabó undécimo, fuera de los puntos y con la sensación de que incluso podía haber sido peor. La culpa: una mala decisión en el muro.

«Sabíamos que había alta posibilidad de 'graining', y en cuanto he puesto neumático medio he visto que no iba a funcionar. Intenté hacerle un 'undercut' a Lando (Norris), que era muy importante, pero en cuanto ha aparecido el 'graining' no he podido hacer nada. Forma parte de la curva de aprendizaje», se resignó.

De su carrera no analizó más que esta cuestión, ya que fue clave. «Si hubiese salido el 'undercut', igual no estaríamos aquí ahora. Es verdad que quedaba mucha carrera por delante y que he tenido que empujar mucho para intentar hacerlo. Esas vueltas al principio del 'stint', empujando tan fuerte, han sido las que han abierto el 'graining'», analizó. El mismo problema se había reproducido antes en el coche de su compañero Charles Leclerc, pero en Ferrari no consideraron que se pudiese repetir en el de Sainz.