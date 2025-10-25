Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Carlos Sainz, en el GP de México. Ep
GP México

El cambio de vida de Carlos Sainz, un año después de ganar en México

La vida del madrileño ha variado sustancialmente después de haber conquistado su cuarta victoria en el GP de México de 2024

David Sánchez de Castro

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:51

Carlos Sainz suma, de momento, cuatro victorias en su palmarés en la Fórmula 1. La última la logró en el siempre tumultuoso Gran Premio de ... México de 2024 donde, por su condición de piloto hispano, fue vitoreado como un héroe. A esas alturas de año, ya sabía que no iba a seguir en Ferrari y que su futuro pasaba por Williams, lo que suponía un cambio radical en su vida: pasar de luchar por lo más alto a hacerlo por apenas puntuar.

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  3. 3 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  4. 4 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  5. 5 Seis detenidos, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta
    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»
    Las remeras de Orio denuncian el Â«tratoÂ» y la Â«desigualdadÂ» sufridas por parte del club
  8. 8 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
    La Real por fin da una alegría a su gente

