Chapeau Mercedes

Se habla mucho de los cambios de reglamento que puede haber en la Fórmula 1 para dar más espectáculo a las carreras, y en este Gran Premio de Hungría se ha visto que al no haber entrenamientos libres el viernes por la lluvia y otras circunstancias, los equipos no han podido probar del todo bien las gomas y ante esa incertidumbre, el que mejor ha actuado ha sido Mercedes. El último golpe que dio ayer nos dejó a todos noqueados, pero al final de la carrera se vio que era la mejor opción. Calcularon los tiempos que iban a hacer con los medios y el descenso de rendimiento que iban a tener los duros de Verstappen, y decidieron parar en boxes y cambiar de ruedas. Chapeau. La lectura la hicieron rápido y sobre la marcha, porque este tipo de pruebas se realizan en los libres del viernes.

En Mercedes evitaron el cuerpo a cuerpo con el holandés porque el británico sufría problemas en los frenos, algo que les daba miedo porque había muchos puntos en juego. De hecho, en el adelantamiento se vio cómo salió algo de humo de los discos de freno. Me quedé con las ganas de un duelo entre Hamilton y Verstappen, pero fue una gran decisión, y muy atrevida. Dieron una lección de estrategia.

Red Bull va para arriba y se está notando en el atractivo de las últimas carreras. Los directores de carrera también quieren dar espectáculo, están siendo divertidas. En Alemania, por ejemplo, pasó algo que no sucedía en años. Con lluvia y el asfalto muy mojado, tomaron la decisión de empezar la carrera en parrilla después de dar unas vueltas. Y es de aplaudir. Están siendo más permisivos. El Mercedes, cuando no hace calor, no rinde tan bien y en Reino Unido y Alemania ha habido más igualdad, y nos ha venido bien a todos.

La Fórmula 1 se toma un descanso después de doce carreras y volverá el 1 de septiembre en Spa, que siempre es un circuito que da espectáculo. Es un trazado que beneficia, en teoría, a Ferrari. Tiene rectas muy largas en el primer y tercer sector y les puede ayudar a retomar el vuelo, porque Red Bull les ha adelantado. Después vendrá Monza.