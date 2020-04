La vida de Carlos Sainz en el hogar familiar Carlos Sainz, piloto de McLaren, en su monoplaza. / El Correo El madrileño es uno de los deportistas que ha visto cómo su año 2020 en el que tenía muchas esperanzas puestas es cortado por el coronavirus DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Madrid Lunes, 13 abril 2020, 00:40

Hace exactamente un mes, Carlos Sainz se encontraba en Australia, preparándose para una temporada 2020 de Fórmula 1 que se antojaba apasionante. El MCL35 de McLaren había dado muy buenas sensaciones en pretemporada, ya le había dado tiempo a saborear el histórico podio de Brasil y la certeza de que iba a poder brillar este año a poco que le acompañara la suerte no le hacía dudar lo más mínimo de sus posibilidades. Desde Woking las esperanzas estaban muy altas, vista la progresión de la temporada pasada.

Cómo le ha cambiado la vida en apenas 30 días. Sainz, como el resto de españoles, se encuentra confinado en su casa, viviendo un inesperado regreso al nido familiar y gozando de algo que hacía años, desde que siguió los derroteros del deporte de élite, no podía: sus padres y sus hermanas. Por suerte para él, y no oculta que se siente un afortunado, la casa de los Sainz Vázquez no es para nada un cuchitril y puede seguir trabajando día a día para cuando se abra el mundo y pueda regresar a los circuitos.

A estas alturas, sin la pandemia que está arrasando la sociedad tanto en vidas como en mentalidades, Sainz debería llevar cuatro grandes premios. El primero casi lo disputa y como él mismo confesaba, se siente aliviado de que se suspendiera… aunque fuera tarde. En el aprendizaje constante que supone vivir en la Fórmula 1, Carlos Sainz descubrió también que la burbuja en la que viven a veces les hace ver una realidad distorsionada. A día de hoy se antoja absolutamente incomprensible la actitud que tuvieron los jefes del 'gran circo', que estaban convencidos de que podían disputar el GP de Australia con normalidad.

El positivo de un miembro de McLaren, precisamente, les golpeó en la cara y les hizo despertar. Aquellas dudas se convirtieron en mano firme y la F1 es, ahora mismo, uno de los certámenes que más y mejor está actuando para prevenir el contagio en sus filas. Sin calendario previsto (van nueve grandes premios aplazados o directamente cancelados), todo está en el aire, y Sainz, como los otros 19 gladiadores, está mirando desde la puerta la arena a la que saldrán cuando les ordenen.

Videoconsolas y solidaridad

La abrupta huida de Carlos Sainz y del resto de componentes de McLaren de Melbourne, casi de madrugada, le obligó a tomar decisiones que no esperaba. Viendo la que se venía encima, en lugar de irse a Londres, donde tiene su casa, regresó al núcleo familiar y se autoaisló en una cuarentena de 14 días. Pura responsabilidad. Él sabía que no había estado en contacto con el compañero de equipo que dio positivo, pero no se podía arriesgar.

Empezó así un mes que ni mucho menos esperaba. El gran gimnasio que tienen en el feudo familiar le sirve para mantenerse en forma, tanto a él como a su padre, que no sólo es un mentor perfecto, sino un ejemplo de cómo afrontar las dificultades. Sanz hijo está viendo otra faceta de su progenitor, nada desconocida para él, pero sí muy novedosa en su enfoque: la del empresario preocupado por su futuro, que le toca ahora bregar con unas decisiones políticas y sociales que pueden dar al traste con un pequeño imperio. Los gimnasios y circuitos de karts de la familia Sainz son sólo algunos de los negocios cerrados en medio de la pandemia.

Pero más allá de las horas en el gimnasio, a Sainz hijo le toca lo que a muchos: horas y horas muertas en casa. La videoconsola se ha convertido en un aliado perfecto, y de hecho ya ha participado en varias carreras con otros pilotos, sin llegar al nivel de su compañero Lando Norris, que tiene una agenda casi estresante. Rara es la semana en la que no participa en tres o cuatro grandes premios virtuales con otros pilotos, como Max Verstappen o George Russell. Sin estar a ese nivel de 'quemado', Sainz mata las horas echándose partidas al FIFA o a cualquier otro videojuego con los que se entretiene.

Sin embargo, aunque la pandemia ha obligado a todos por igual a someterse a un confinamiento, Carlos Sainz es consciente de que sirve de inspiración para la sociedad. Por eso ha participado en varias campañas solidarias, como la emprendida por Pau Gasol y Rafa Nadal o la subasta solidaria de la ACB, donando varios objetos personales para recaudar fondos que se destinarán a la lucha contra el Covid-19.